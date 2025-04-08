Фанерные БПЛА по завышенной цене: в Украине пожаловались на немецкого производителя

В Украине раскритиковали ударные беспилотники HF-1, оснащенные программным обеспечением немецкой компании Helsing, из-за высокой стоимости и недостаточной эффективности по сравнению с аналогами.

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Об этом пишет Bloomberg. В издании отметили, что в ноябре Helsing заключила сделку с украинским стартапом Terminal Autonomy об оснащении 4000 дешевых фанерных БПЛА HF-1 новым специализированным немецким программным обеспечением Helsing, известным как Altra.

По словам бывшего представителя НАТО, украинцы выявили в работе HF-1 больше проблем, чем в сопоставимых моделях. Другой анонимный источник описал программное обеспечение Helsing как "глючное" и сказал, что военным было трудно с ним обращаться.

Старший сержант Сил беспилотных систем ВСУ Александр Ярмак сказал журналистам, что его подразделение получило около 120 дронов HF-1 в середине февраля. Военный отметил, что БПЛА оснащены "довольно хорошей" системой донаведения, однако не обладают какими-либо существенными преимуществами по сравнению с более дешевыми отечественными аналогами.

"Мы говорим о продукте, который сделан из дешевых компонентов и позиционируется как передовая технология. Я могу вас заверить, потому что я его разбирал", — сказал он.

Украинский защитник оценил HF-1 максимум в 2 200 евро, однако стоит он 16 700 евро. По его словам, лучшая система наведения, которую он видел, была встроена в американо-украинский дрон стоимостью 3000 евро.

Александр Ярмак также предположил, что некоторые солдаты могут не хотеть использовать HF-1 из-за страха перед ответственностью за потерю такого дорого БПЛА. Два других собеседника издания согласились, что Helsing требует слишком высокую плату за свое программное обеспечение.

В свою очередь основатель мастерской дронов Dronarnia Максим Шеремет отметил, что с Altra от Helsing "действительно есть проблемы", однако программное обеспечение эффективно, а дроны HF-1 работают в полевых условиях на расстоянии до 75 километров.

Другой человек, знакомый с планами и производством Helsing, сказал, что компания обновляет свои системы БЛПА примерно раз в неделю, поэтому проблемы с программным обеспечением HF-1, возможно, уже решены.

Что говорят в компании Helsing

Представитель Helsing Саймон Брюньес сказал, что цены Helsing соответствуют стандартам, установленным министерствами обороны Германии и Украины. По его словам, БПЛА с программным обеспечением Helsing нанесли ВС РФ ущерб на сумму, в 20 раз превышающую их стоимость.

"Немецкое закупочное агентство очень, очень внимательно изучило этот вопрос, и они согласились, что цена приемлема", — сказал Брюньес.

В Helsing также заявили, что критика их программного обеспечения не отражает общий опыт пользователей. Брюньес заявил, что украинские чиновники описали программное обеспечение Helsing для наведения как "первое в своем классе", и что военнослужащие на передовой не всегда видят полную картину.

Напомним, оборонный кластер Brave1 впервые провел в Украине испытания оптоволоконных FPV-дронов с дальностью более 20 километров, полностью неуязвимых к действию средств радиоэлектронной борьбы.

Также сообщалось, что украинские инженеры разработали ударный FPV-дрон со встроенной системой радиопеленгации для атаки вражеских систем, излучающих сигналы.