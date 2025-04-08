Фанерні БПЛА за завищеною ціною: в Україні поскаржилися на німецького виробника

В Україні розкритикували ударні безпілотники HF-1, оснащені програмним забезпеченням німецької компанії Helsing, через високу вартість і недостатню ефективність порівняно з аналогами.

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Про це пише Bloomberg. У виданні зазначили, що в листопаді Helsing уклала угоду з українським стартапом Terminal Autonomy про оснащення 4000 дешевих фанерних БПЛА HF-1 новим спеціалізованим німецьким програмним забезпеченням Helsing, відомим як Altra.

За словами колишнього представника НАТО, українці виявили в роботі HF-1 більше проблем, ніж у порівнянних моделях. Інше анонімне джерело описало програмне забезпечення Helsing як "глючне" і сказало, що військовим було важко з ним поводитися.

Старший сержант Сил безпілотних систем ЗСУ Олександр Ярмак сказав журналістам, що його підрозділ отримав приблизно 120 дронів HF-1 у середині лютого. Військовий зазначив, що БПЛА оснащені "доволі гарною" системою донаведення, проте не мають будь-яких суттєвих переваг порівняно з дешевшими вітчизняними аналогами.

"Ми говоримо про продукт, який зроблено з дешевих компонентів і позиціонується як передова технологія. Я можу вас запевнити, тому що я його розбирав", — сказав він.

Український захисник оцінив HF-1 щонайбільше у 2 200 євро, проте коштує він 16 700 євро. За його словами, найкраща система наведення, яку він бачив, була вбудована в американо-український дрон вартістю 3000 євро.

Олександр Ярмак також припустив, що деякі солдати можуть не хотіти використовувати HF-1 через страх перед відповідальністю за втрату такого дорого БПЛА. Два інші співрозмовники видання погодилися, що Helsing вимагає занадто високу плату за своє програмне забезпечення.

Своєю чергою засновник майстерні дронів Dronarnia Максим Шеремет зазначив, що з Altra від Helsing "справді є проблеми", проте програмне забезпечення є ефективним, а дрони HF-1 працюють у польових умовах на відстані до 75 кілометрів.

Інша людина, знайома з планами і виробництвом Helsing, сказала, що компанія оновлює свої системи БЛПА приблизно раз на тиждень, тому проблеми з програмним забезпеченням HF-1, можливо, вже вирішені.

Що говорять у компанії Helsing

Представник Helsing Саймон Брюньєс сказав, що ціни Helsing відповідають стандартам, встановленим міністерствами оборони Німеччини та України. За його словами, БПЛА з програмним забезпеченням Helsing завдали ЗС РФ збитків на суму, що у 20 разів перевищує їхню вартість.

"Німецьке закупівельне агентство дуже, дуже уважно вивчило це питання, і вони погодилися, що ціна прийнятна", — сказав Брюньєс.

У Helsing також заявили, що критика їхнього програмного забезпечення не відображає загальний досвід користувачів. Брюньєс заявив, що українські чиновники описали програмне забезпечення Helsing для наведення як "перше у своєму класі", і що військовослужбовці на передовій не завжди бачать повну картину.

Нагадаємо, оборонний кластер Brave1 уперше провів в Україні випробування оптоволоконних FPV-дронів із дальністю понад 20 кілометрів, повністю невразливих до дії засобів радіоелектронної боротьби.

Також повідомлялося, що українські інженери розробили ударний FPV-дрон із вбудованою системою радіопеленгації для атаки ворожих систем, що випромінюють сигнали.