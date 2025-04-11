Странная ветряная электростанция в ОАЭ: 1200 опор и шокирующее зрелище каждую ночь

В рамках проекта по производству чистой энергии в Масдар-Сити, Абу-Даби, была представлена ​​концепция Windstalk. Ветряная электростанция состоит из смоляных опор, армированных углеродным волокном.

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Об этом пишет издание ecoticias.com.

Проект Windstalk в Масдаре от компании Atelier DNA состоит из 1203 столбцов высотой 55 м, закрепленных на бетонных основаниях диаметром от 10 до 20 м. Столбы диаметром 30 см у основания и 5 см сверху освещаются при помощи светодиодов, светящихся ярко или тускнеющих в зависимости от силы ветра. Ночью вся установка выглядит очень впечатляюще.

Ветрогенераторы не имеют лопастей. Вместо этого столбы качаются на ветру, стопка пьезоэлектрических дисков, расположенных по всей длине, сжимается, генерируя ток. Если процесс идет активно светодиодная подсветка горит ярко, если нет — тускло.

Чтобы еще больше максимизировать количество электроэнергии, которое вырабатывает ферма Windstalk, на основании столба размещается генератор крутящего момента. Когда столбы качаются, жидкость продавливается через цилиндры, преобразуя кинетическую энергию в электрическую. Проектировщики придумали и способ хранения энергии, — при помощи конденсатора.

Благодаря структуре, содержащей верхнюю и нижнюю камеры, когда дует ветер, часть вырабатываемой электроэнергии питает набор насосов. Эти насосы перекачивают воду из нижних камер в верхние. В случаях, когда ветра нет, вода из верхних камер снова течет вниз, превращая насосы в генераторы.

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