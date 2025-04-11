Дивна вітряна електростанція в ОАЕ: 1200 опор і шокуюче видовище щоночі

У рамках проекту з виробництва чистої енергії в Масдар-Сіті, Абу-Дабі, було представлено концепцію Windstalk. Вітряна електростанція складається зі смоляних опор, армованих вуглецевим волокном.

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Про це пише видання ecoticias.com.

Проєкт Windstalk у Масдарі від компанії Atelier DNA складається з 1203 стовпців заввишки 55 м, закріплених на бетонних основах діаметром від 10 до 20 м. Стовпи діаметром 30 см біля основи і 5 см зверху освітлюються за допомогою світлодіодів, що світяться яскраво або тьмяніють залежно від сили вітру. Вночі вся установка має дуже вражаючий вигляд.

Вітрогенератори не мають лопатей. Замість цього стовпи гойдаються на вітрі, стопка п'єзоелектричних дисків, розташованих по всій довжині, стискається, генеруючи струм. Якщо процес іде активно світлодіодне підсвічування горить яскраво, якщо ні — тьмяно.

Щоб ще більше максимізувати кількість електроенергії, яку виробляє ферма Windstalk, на основі стовпа розміщується генератор крутного моменту. Коли стовпи гойдаються, рідина продавлюється через циліндри, перетворюючи кінетичну енергію на електричну. Проектувальники придумали і спосіб зберігання енергії, — за допомогою конденсатора.

Завдяки структурі, що містить верхню і нижню камери, коли дме вітер, частина вироблюваної електроенергії живить набір насосів. Ці насоси перекачують воду з нижніх камер у верхні. У випадках, коли вітру немає, вода з верхніх камер знову тече вниз, перетворюючи насоси на генератори.

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