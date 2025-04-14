"Умная" снайперская пуля никогда не промахнется: что известно о сверхточном снаряде

Франко-германский научно-исследовательский институт Сен-Луи (ISL) работает над проектом управляемого снаряда калибра 12,7 мм, призванного повысит точность снайперов.

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Детали проекта раскрыл портал European Defense Review. Пуля калибра 12,7 мм I-SMART включает пять различных элементов: оптику на наконечнике, навигационную электронику, блок питания, активатор и средства связи.

Оптический датчик в наконечнике отвечает за конечное наведение, но до сих пор для испытаний коррекция траектории рассчитывалась в наземном блоке. Снаряд "общается" с наземной станцией снайпера во время полета. В будущем это решение заменят бортовым расчетом.

В издании отметили, что установка электроники для управления снарядом длиной около 54 мм и диаметром 12,7 мм — это сложная задача. Все элементы должны выдерживать ускорение при выстреле. Аэродинамические приводы уже прошли тестирования в лабораторных условиях и в аэродинамической трубе, однако им еще предстоят испытания в реальных условиях стрельбы.

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Цель разработчиков – обеспечить боковую коррекцию в 50 метров на расстоянии 2000 метров. Это не только увеличит точность попадания, но и позволит снайперам поражать цели, движущиеся со скоростью 60 км/ч.

Напомним, в Украине разработали систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Lima, способную глушить российские авиационные бомбы с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК), уменьшая точность их ударов.

Силы обороны Украины также используют тяжелые беспилотные ударные комплексы на базе гражданского самолета — Project Cessna. Эти аппараты могут поражать цели в глубоком тылу РФ.