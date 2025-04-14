"Розумна" снайперська куля ніколи не промахнеться: що відомо про надточний снаряд

Франко-німецький науково-дослідний інститут Сен-Луї (ISL) працює над проектом керованого снаряда калібру 12,7 мм, який має підвищити точність снайперів.

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Деталі проекту розкрив портал European Defense Review. Куля калібру 12,7 мм I-SMART включає п'ять різних елементів: оптику на наконечнику, навігаційну електроніку, блок живлення, активатор і засоби зв'язку.

Оптичний датчик у наконечнику відповідає за кінцеве наведення, але досі для випробувань корекцію траєкторії розраховували в наземному блоці. Снаряд "спілкується" з наземною станцією снайпера під час польоту. У майбутньому це рішення замінять бортовим розрахунком.

У виданні зазначили, що встановлення електроніки для управління снарядом завдовжки близько 54 мм і діаметром 12,7 мм — це складне завдання. Усі елементи мають витримувати прискорення під час пострілу. Аеродинамічні приводи вже пройшли тестування в лабораторних умовах і в аеродинамічній трубі, проте на них ще чекають випробування в реальних умовах стрільби.

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Мета розробників — забезпечити бічну корекцію в 50 метрів на відстані 2000 метрів. Це не тільки збільшить точність попадання, а й дасть змогу снайперам вражати цілі, що рухаються зі швидкістю 60 км/год.

Нагадаємо, в Україні розробили систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) Lima, здатну глушити російські авіаційні бомби з уніфікованими модулями планування і корекції (УМПК), зменшуючи точність їхніх ударів.

Сили оборони України також використовують важкі безпілотні ударні комплекси на базі цивільного літака — Project Cessna. Ці апарати можуть вражати цілі в глибокому тилу РФ.