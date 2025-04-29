Невозможно уничтожить: эксперт рассказал о новых дронах, которыми Россия атакует Одесскую область

Новый российский дрон-камикадзе "Бандероль", который использовался на юге Украины, является собственной разработкой России, а не иранской технологией.

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Об этом рассказал специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в комментарии УНИАН.

По словам специалиста, БПЛА создан в известном конструкторском бюро "Кронштадт", которое ранее разрабатывало ударный беспилотник "Орион". Эксперт отметил, что там работают сильные инженеры.

Электронная часть дрона остается неизвестной. Украинская сторона еще не получала образцов в пригодном состоянии для анализа.

Сергей "Флеш" Бескрестнов добавил, что "Бандероль" имеет следующие характеристики:

реактивный двигатель, предположительно китайского производства;

предполагается, что дрон развивает скорость до 400-500 км/ч;

не является полноценной управляемой бомбой, а нечто среднее между КАБом и реактивным беспилотником.

Эксперт подчеркнул, что из-за высокой скорости дрон нельзя уничтожить из пулеметов. Поэтому для противодействия нужно привлекать системы ПВО, в частности "Гепард" или другие комплексы с возможностью поражения скоростных целей. По его словам, проблемность "Бандеролей" заключается в том, что это новый сегмент.

Пока что массового применения этих БПЛА не зафиксировано — речь идет о нескольких десятках атак, преимущественно на юге Украины, в частности в Одесской области. Эксперт предполагает, что это может быть предсерийные испытания нового оружия.

Напомним, в последнее время россияне начали атаковать Одесскую область новым типом реактивных дронов, который летит со скоростью 400-500 километров в час и относится к барражирующим. Эксперт рассказывал о нем более подробно.

По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, эта техника отказывает в четверти случаев. От обычного "Шахеда" новые модели отличаются плохой маневренностью и меньшей дальностью, хотя гораздо быстрее летят.