Неможливо знищити: експерт розповів про нові дрони, якими Росія атакує Одеську область

Новий російський дрон-камікадзе "Бандероль", який використовувався на півдні України, є власною розробкою Росії, а не іранською технологією.

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Про це розповів фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у коментарі УНІАН.

За словами фахівця, БПЛА створено у відомому конструкторському бюро "Кронштадт", яке раніше розробляло ударний безпілотник "Оріон". Експерт зазначив, що там працюють сильні інженери.

Електронна частина дрона залишається невідомою. Українська сторона ще не отримувала зразків у придатному стані для аналізу.

Сергій "Флеш" Бескрестнов додав, що "Бандероль" має наступні характеристики:

реактивний двигун, імовірно китайського виробництва;

передбачається, що дрон розвиває швидкість до 400–500 км/год;

не є повноцінною керованою бомбою, а щось середнє між КАБом і реактивним безпілотником.

Експерт наголосив, що через високу швидкість дрон не можна знищити з кулеметів. Тому для протидії потрібно залучати системи ППО, зокрема "Гепард" або інші комплекси з можливістю ураження швидкісних цілей. За його словами, проблемність "Бандеролей" полягає в тому, що це новий сегмент.

Поки що масового застосування цих БПЛА не зафіксовано — йдеться про кілька десятків атак, переважно на півдні України, зокрема в Одеській області. Експерт припускає, що це може бути передсерійні випробування нової зброї.

Нагадаємо, останнім часом росіяни почали атакувати Одеську область новим типом реактивних дронів, що летить зі швидкістю 400-500 кілометрів на годину і належить до баражуючих. Експерт розповідав про нього більш детально.

На думку військового оглядача Олександра Коваленка, ця техніка відмовляє у чверті випадків. Від звичайного "Шахеда" нові моделі відрізняються поганою маневреністю та меншою дальністю, хоча набагато швидше летять.