Топ-9 функций популярных смартфонов, которые остаются без внимания: а зря

Компания Samsung довольно медленно внедряет интерфейс One UI 7, но при этом многие его функции чрезвычайно полезны, – хотя часто остаются незамеченными.

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Об этом сообщает androidpolice.com.

Как отмечает издание, на телефонах Samsung Galaxy есть по крайней мере 9 функций, на которые стоило бы обратить внимание.

Защита данных с помощью Secure Folder

Это защищенная папка, которая поможет пользователю сохранить конфиденциальность и безопасность данных.

Для того, чтобы включить эту функцию, нужно:

Открыть «Настройки»

Нажать «Безопасность и конфиденциальность»

Выбрать «Дополнительные настройки безопасности»

Выбрать «Защищенную папку» и следовать инструкциям по настройке.

Если вы не вошли в свою учетную запись Samsung, вам будет предложено войти в нее. Также будет предложено создать отдельный метод безопасности для разблокировки защищенной папки. После завершения настройки Secure Folder появится в списке приложений.

«Клонирование» приложений через Dual Messenger

Большинство смартфонов Android теперь поддерживают две SIM-карты, что позволяет использовать два телефонных номера на одном устройстве. Приложения вроде WhatsApp или Telegram предлагают функции нескольких учетных записей, но не всегда все проходит благополучно.

Samsung Dual Messenger упрощает процесс, позволяя «клонировать» поддерживаемые приложения для обмена сообщениями. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно:

Открыть «Настройки»

Нажать «Расширенные функции»

Прокрутить страницу вниз и выбрать «Dual Messenger»

Включить приложение, которое вы хотите скопировать.

Ускорение выполнения задач через панели Edge

Если вы часто выполняете несколько задач на своем телефоне Galaxy и полагаетесь на фиксированный набор инструментов и приложений, Edge Panels может сэкономить вам много времени. Эта функция добавляет выдвижную панель на край экрана, предоставляя вам быстрый доступ к наиболее используемым приложениям и ярлыкам. Вот как её включить и настроить:

Открыть «Настройки»

Перейти в раздел «Дисплей»

Прокрутить вниз и включить Edge Panels

Нажать «Панели Edge», затем перейти в раздел «Панели»

Выбрать нужные панели, например, «Приложения», «Люди», «Задачи» и прочее.

После настройки достаточно просто провести пальцем по краю экрана, чтобы вызвать выбранные инструменты, когда они понадобятся.

телефон Samsung Galaxy Фото: androidpolice.com

Снимок экрана жестом ладони

Телефоны таких брендов, как OnePlus и Honor, позволяют делать скриншоты простым свайпом тремя пальцами. Однако на телефонах Samsung Galaxy метод по умолчанию — это сочетание кнопок Power + Volume Down, что не всегда удобно. Однако Samsung также предусмотрел возможность сделать снимок жестом. С помощью функции Palm swipe to capture вы можете сделать снимок экрана, просто проведя боковой стороной ладони по экрану.

Откройте «Настройки»

Нажмите «Расширенные функции»

Выберите «Движения и жесты»

Включите переключатель «Проведение ладонью для захвата».

Вы также можете включить двойное нажатие для включения/выключения экрана в разделе «Движения и жесты».

Разные аудиовыходы для каждого приложения

Одной из лучших скрытых функций телефонов Galaxy является возможность устанавливать разные аудиовыходы для разных приложений. Например, если вы слушаете музыку на Bluetooth-колонке, прокручивая Instagram, то нежелательно, чтобы музыка прерывалась рилсами.

Функция звука отдельного приложения Samsung позволяет направлять аудио из определенных приложений на разные устройства. Вот как это настроить:

Откройте «Настройки»

Нажмите «Звуки и вибрация»

Прокрутите вниз и выберите «Отдельный звук приложения»

Включите переключатель

Выберите приложение (например, Instagram) и назначьте другое устройство вывода звука.

Использование двух устройств Bluetooth одновременно

Если вы путешествуете с кем-то и хотите послушать музыку вместе со своим спутником, это обычно невозможно на большинстве смартфонов, поскольку они не могут выводить звук на несколько устройств Bluetooth одновременно. Apple предлагает эту функцию на iPhone, но только для собственных устройств. А вот Samsung позволяет делать это с любыми двумя (или более) устройствами Bluetooth. Для того, чтобы настроить функцию:

Откройте «Настройки»

Подключите оба устройства Bluetooth к телефону

Откройте панель быстрых настроек и нажмите «Вывод мультимедиа»

Выберите устройства Bluetooth, через которые вы хотите воспроизводить звук.

телефон Samsung Galaxy Фото: androidpolice.com

Использование голосовых команд для камеры

Новые телефоны Samsung, такие как Galaxy Z Flip 6, поддерживают функцию фотосъемки с помощью жестов. Достаточно просто поднести руку к камере, и телефон автоматически сделает снимок. Но если ваш телефон Galaxy не поддерживает эту функцию, вы все равно можете делать фотографии без помощи рук, используя голосовые команды. Для этого надо:

Открыть приложение «Камера»

Нажать значок «Настройки»

Выбрать «Методы съемки»

Включить переключатель «Голосовые команды».

Создание идеальных геометрических фигур

Часто бывает нужно указать на что-то на фотографии или выделить определенную часть изображения. Но аккуратно нарисовать круг или стрелку пальцем мало кому удаётся. В приложении «Галерея» Samsung есть простой трюк, который поможет рисовать идеальные фигуры при разметке фотографий. Вот как им пользоваться:

Откройте приложение «Галерея»

Выберите изображение, которое вы хотите отредактировать

Нажмите значок «Изменить», затем нажмите кнопку «Рисовать»

Нарисуйте фигуру (например, круг или квадрат) вокруг объекта и удерживайте ее в течение 2 секунд

Телефон автоматически распознает его и заменит на чистую версию правильной формы.

Переход в «простой» режим для более удобного интерфейса

Если вы предпочитаете более минималистский интерфейс телефона, вы можете попробовать Easy Mode. Эта функция упрощает интерфейс, делая его более удобным для навигации. Для того, чтобы его включить:

Откройте «Настройки»

Нажмите «Дисплей»

Прокрутите вниз и выберите «Простой режим»

Включите простой режим.

Ранее Фокус сообщал, что в телефонах Samsung Galaxy может появиться-инструмент искусственного интеллекта Perplexity. Он также может быть встроен и в телефоны Motorola.