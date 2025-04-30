Топ 9 функцій популярних смартфонів, які залишаються поза увагою: а даремно

Компанія Samsung доволі повільно впроваджує інтерфейс One UI 7, але при цьому багато його функцій є надзвичайно корисними, — хоча часто залишаються непоміченими.

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Про це повідомляє androidpolice.com.

Як зазначає видання, на телефонах Samsung Galaxy є принаймні 9 функцій, на які варто було б звернути увагу.

Захист даних за допомогою Secure Folder

Це захищена папка, яка допоможе користувачеві зберегти конфіденційність і безпеку даних.

Для того, щоб увімкнути цю функцію, потрібно:

Відкрити "Налаштування"

Натиснути "Безпека та конфіденційність"

Обрати "Додаткові налаштування безпеки"

Обрати "Захищену папку" і слідувати інструкціям з налаштування.

Якщо ви не ввійшли у свій обліковий запис Samsung, вам буде запропоновано увійти в нього. Також буде запропоновано створити окремий метод безпеки для розблокування захищеної папки. Після завершення налаштування Secure Folder з'явиться у списку застосунків.

"Клонування" застосунків через Dual Messenger

Більшість смартфонів Android тепер підтримують дві SIM-карти, що дає змогу використовувати два телефонні номери на одному пристрої. Застосунки на кшталт WhatsApp або Telegram пропонують функції декількох облікових записів, але не завжди все проходить благополучно.

Samsung Dual Messenger спрощує процес, даючи змогу "клонувати" підтримувані застосунки для обміну повідомленнями. Для того, щоб ним скористатися, потрібно:

Відкрити "Налаштування"

Натиснути "Розширені функції"

Прокрутити сторінку вниз і обрати "Dual Messenger"

Увімкнути застосунок, який ви хочете скопіювати.

Прискорення виконання завдань через панелі Edge

Якщо ви часто виконуєте кілька завдань на своєму телефоні Galaxy і покладаєтеся на фіксований набір інструментів і застосунків, Edge Panels може заощадити вам багато часу. Ця функція додає висувну панель на край екрана, надаючи вам швидкий доступ до найбільш використовуваних застосунків і ярликів. Ось як її ввімкнути та налаштувати:

Відкрити "Налаштування"

Перейти в розділ "Дисплей"

Прокрутити вниз і ввімкнути Edge Panels

Натиснути "Панелі Edge", потім перейти в розділ "Панелі"

Обрати потрібні панелі, наприклад, "Застосунки", "Люди", "Завдання" та інше.

Після налаштування достатньо просто провести пальцем по краю екрана, щоб викликати обрані інструменти, коли вони знадобляться.

телефон Samsung Galaxy Фото: androidpolice.com

Знімок екрана жестом долоні

Телефони таких брендів, як OnePlus і Honor, дозволяють робити скріншоти простим свайпом трьома пальцями. Однак на телефонах Samsung Galaxy метод за замовчуванням — це поєднання кнопок Power + Volume Down, що не завжди зручно. Проте Samsung також передбачив можливість зробити знімок жестом. За допомогою функції Palm swipe to capture ви можете зробити знімок екрана, просто провівши бічною стороною долоні по екрану.

Відкрийте "Налаштування"

Натисніть "Розширені функції"

Оберіть "Рухи та жести"

Увімкніть перемикач "Проведення долонею для захоплення".

Ви також можете увімкнути подвійне натискання для ввімкнення/вимкнення екрана в розділі "Рухи і жести".

Різні аудіовиходи для кожної програми

Однією з найкращих прихованих функцій телефонів Galaxy є можливість встановлювати різні аудіовиходи для різних застосунків. Наприклад, якщо ви слухаєте музику на Bluetooth-колонці, прокручуючи Instagram, то небажано, щоб музика переривалася рілсами.

Функція звуку окремого застосунку Samsung дає змогу направляти аудіо з певних додатків на різні пристрої. Ось як це налаштувати:

Відкрийте "Налаштування"

Натисніть "Звуки та вібрація"

Прокрутіть униз і оберіть "Окремий звук програми"

Увімкніть перемикач

Оберіть застосунок (наприклад, Instagram) і призначте інший пристрій виведення звуку.

Використання двох пристроїв Bluetooth одночасно

Якщо ви подорожуєте з кимось і хочете послухати музику разом зі своїм супутником, це зазвичай неможливо на більшості смартфонів, оскільки вони не можуть виводити звук на кілька пристроїв Bluetooth одночасно. Apple пропонує цю функцію на iPhone, але тільки для власних пристроїв. А ось Samsung дозволяє робити це з будь-якими двома (або більше) пристроями Bluetooth. Для того, щоб налаштувати функцію:

Відкрийте "Налаштування"

Підключіть обидва пристрої Bluetooth до телефона

Відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть "Виведення мультимедіа"

Оберіть пристрої Bluetooth, через які ви хочете відтворювати звук.

телефон Samsung Galaxy Фото: androidpolice.com

Використання голосових команд для камери

Нові телефони Samsung, як-от Galaxy Z Flip 6, підтримують функцію фотозйомки за допомогою жестів. Достатньо просто піднести руку до камери, і телефон автоматично зробить знімок. Але якщо ваш телефон Galaxy не підтримує цю функцію, ви все одно можете робити фотографії без допомоги рук, використовуючи голосові команди. Для цього треба:

Відкрити застосунок "Камера"

Натиснути значок "Налаштування"

Обрати "Методи зйомки"

Увімкнути перемикач "Голосові команди".

Створення ідеальних геометричних фігур

Часто буває потрібно вказати на щось на фотографії або виділити певну частину зображення. Але акуратно намалювати коло або стрілку пальцем мало кому вдається. У застосунку "Галерея" Samsung є простий трюк, який допоможе малювати ідеальні фігури під час розмітки фотографій. Ось як ним користуватися:

Відкрийте додаток "Галерея"

Оберіть зображення, яке ви хочете відредагувати

Натисніть значок "Змінити", потім натисніть кнопку "Малювати"

Намалюйте фігуру (наприклад, коло або квадрат) навколо об'єкта і утримуйте її протягом 2 секунд

Телефон автоматично розпізнає його і замінить на чисту версію правильної форми.

Перехід у "простий" режим для більш зручного інтерфейсу

Якщо ви віддаєте перевагу більш мінімалістичному інтерфейсу телефону, ви можете спробувати Easy Mode. Ця функція спрощує інтерфейс, роблячи його зручнішим для навігації. Для того, щоб його увімкнути:

Відкрийте "Налаштування"

Натисніть "Дисплей"

Прокрутіть униз і оберіть "Простий режим"

Увімкніть простий режим.

Раніше Фокус повідомляв, що у телефонах Samsung Galaxy може з'явитися інструмент штучного інтелекту Perplexity. Він також може бути вбудований і в телефони Motorola.