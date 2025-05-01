Необычный луч света указывает дорогу, когда нет GPS: как его используют (фото)

В пустыне Нафуд в Саудовской Аравии башня, работающая на солнечных батареях, пускает вертикальный луч света в ночное небо, выполняю функцию маяка.

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Как отмечает Qactus l'informateur, идея принадлежит исследователю и активисту-экологу Мохаммадом Фохаидом Аль- Сохайманом Аль-Раммали. Технология призвана предотвращать ситуации, когда люди умирают в пустыне всего в нескольких метрах от источника воды, так и не найдя его.

Так, в период с 2009 по 2020 год в пустынях Саудовской Аравии было зафиксировано более 2497 исчезновений, часто со смертельным исходом. Эти теги могут радикально сократить эти цифры.

Что известно о лазерных маяках

Чтобы решить упомянутую проблему, активист предложил размещать возле колодцев и водохранилищ лазерные маяки, видимые ночью и работающие за счет солнечной энергии, которой достаточно в этом регионе.

Лазерный маяк в пустыне Нафуд Лазерный маяк в пустыне Нафуд

В рамках первого этапа в пустыне Нафуд были успешно испытаны 11 маяков. При поддержке местного бизнесмена, между регионами Хаиль и Джуф будет установлено еще 100 дополнительных маяков.

В издании подчеркнули, что GPS на смартфонах часто не работает в подобных местах. В таких ситуациях лазер может спасти жизнь заблудившихся путников. Солнечная энергия также гарантирует автономную работу системы.

Напомним, австралийская компания Q-CTRL впервые продемонстрировала свою квантовую навигационную систему Ironstone Opal, которая намного точнее и безопаснее традиционных GPS-устройств.

Также сообщалось, что компания Maxar представила инновационный программный пакет Raptor, позволяющий беспилотным летательным аппаратам осуществлять навигацию и получать точные наземные координаты без использования GPS.