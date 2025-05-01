Незвичайний промінь світла вказує дорогу, коли немає GPS: як його використовують (фото)

У пустелі Нафуд у Саудівській Аравії вежа, що працює на сонячних батареях, пускає вертикальний промінь світла в нічне небо, виконуючи функцію маяка.

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Як зазначає Qactus l'informateur, ідея належить досліднику та активісту-екологу Мохаммаду Фохаїду Аль-Согайману Аль-Раммалі. Технологія покликана запобігати ситуаціям, коли люди помирають у пустелі всього за кілька метрів від джерела води, так і не знайшовши його.

Так, у період з 2009 по 2020 рік у пустелях Саудівської Аравії було зафіксовано понад 2497 зникнень, часто зі смертельними наслідками. Ці теги можуть радикально скоротити ці цифри.

Що відомо про лазерні маяки

Щоб розв'язати згадану проблему, активіст запропонував розміщувати біля колодязів і водосховищ лазерні маяки, які можна буде бачити вночі та які працюватимуть за рахунок сонячної енергії, якої вдосталь у цьому регіоні.

Лазерний маяк у пустелі Нафуд Лазерний маяк у пустелі Нафуд

У рамках першого етапу в пустелі Нафуд було успішно випробувано 11 маяків. За підтримки місцевого бізнесмена, між регіонами Хаїль і Джуф буде встановлено ще 100 додаткових маяків.

У виданні підкреслили, що GPS на смартфонах часто не працює в подібних місцях. У таких ситуаціях лазер може врятувати життя заблукалих подорожніх. Сонячна енергія також гарантує автономну роботу системи.

Нагадаємо, австралійська компанія Q-CTRL уперше продемонструвала свою квантову навігаційну систему Ironstone Opal, яка набагато точніша та безпечніша за традиційні GPS-пристрої.

Також повідомлялося, що компанія Maxar представила інноваційний програмний пакет Raptor, що дає змогу безпілотним літальним апаратам здійснювати навігацію та отримувати точні наземні координати без використання GPS.