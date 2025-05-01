Сожжет рой БПЛА за секунды: морпехи получили микроволновое оружие (видео)

Компания Epirus объявила о поставке первой экспедиционной системы направленной энергии против роя дронов (ExDECS) в Центр надводных боевых действий ВМС США в Дальгрене для поддержки Корпуса морской пехоты США.

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В пресс-релизе Epirus говорится, система ExDECS на базе платформы Leonidas Expeditionary была разработана в рамках контракта, заключенного Управлением военно-морских исследований ВМС США.

Система ExDECS

Сообщается, что система будет поддерживать экспериментальные миссии Корпуса морской пехоты США. В начале года прототип ExDECS был отправлен в Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division, где прошел правительственные испытания.

Генеральный директор Epirus Энди Лоуэри заявил, что ExDECS даст морским пехотинцам важное преимущество, так как они смогут уничтожать электронику нескольких беспилотников одновременно с помощью одной системы.

"Эта поставка — важнейший шаг на пути к внедрению некинетических решений по борьбе с "роем", которые повышают мобильность, живучесть и смертоносность наших сил морской пехоты", — отметил Лоуэри.

Что известно о системе ExDECS

По данным Forbes, ExDECS может уничтожать как отдельные дроны, так и большие рои беспилотников. Это оружие имеет некоторое сходство с лазерными установками, однако лазер фокусирует свою энергию на небольшой точке, а микроволновое оружие может излучать широкое поле энергии, которое отключает всю электронику внутри дронов.

Главным преимуществом ExDECS производитель называет экономическую эффективность. Один выстрел обходится всего в пять центов. Благодаря компактной твердотельной электронике систему ExDECS удалось сделать компактной. Это важно, так как морских пехотинцам нужна легкая установка, которую можно буксировать за стандартными транспортными средствами.

"Теоретически, все, что имеет электронный импульс, будет уязвимо для Epirus HPM", — утверждают в Epirus.

Напомним, ранее Epirus объявила о выпуске микроволновой системы Leonidas H2O, разработанной для борьбы с лодочными моторами, беспилотными надводными судами и беспилотными летательными аппаратами.

Также сообщалось, что китайские ученые сообщили об успешной разработке нового типа микроволнового оружия, которое объединяет несколько мощных лучей в один для поражения цели.