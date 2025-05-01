Спалить рій БПЛА за секунди: морпіхи отримали мікрохвильову зброю (відео)

Компанія Epirus оголосила про постачання першої експедиційної системи спрямованої енергії проти рою дронів (ExDECS) у Центр надводних бойових дій ВМС США в Дальгрені для підтримки Корпусу морської піхоти США.

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У пресрелізі Epirus ідеться, що систему ExDECS на базі платформи Leonidas Expeditionary було розроблено в межах контракту, укладеного Управлінням військово-морських досліджень ВМС США.

Система ExDECS

Повідомляється, що система буде підтримувати експериментальні місії Корпусу морської піхоти США. На початку року прототип ExDECS відправили в Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division, де він пройшов урядові випробування.

Генеральний директор Epirus Енді Лоуері заявив, що ExDECS дасть морським піхотинцям важливу перевагу, оскільки вони зможуть знищувати електроніку кількох безпілотників одночасно за допомогою однієї системи.

"Ця поставка — найважливіший крок на шляху до впровадження некінетичних рішень по боротьбі з "роєм", які підвищують мобільність, живучість і смертоносність наших сил морської піхоти", — зазначив Лоуері.

Що відомо про систему ExDECS

За даними Forbes, ExDECS може знищувати як окремі дрони, так і великі рої безпілотників. Ця зброя має деяку схожість із лазерними установками, однак лазер фокусує свою енергію на невеликій точці, а мікрохвильова зброя може випромінювати широке поле енергії, що відключає всю електроніку всередині дронів.

Головною перевагою ExDECS виробник називає економічну ефективність. Один постріл обходиться всього в п'ять центів. Завдяки компактній твердотільній електроніці систему ExDECS вдалося зробити компактною. Це важливо, оскільки морським піхотинцям потрібна легка установка, яку можна буксирувати за стандартними транспортними засобами.

"Теоретично, все, що має електронний імпульс, буде вразливим для Epirus HPM", — стверджують в Epirus.

Нагадаємо, раніше Epirus оголосила про випуск мікрохвильової системи Leonidas H2O, розробленої для боротьби з човновими моторами, безпілотними надводними суднами і безпілотними літальними апаратами.

Також повідомлялося, що китайські вчені повідомили про успішне розроблення нового типу мікрохвильової зброї, яка об'єднує кілька потужних променів в один для ураження цілі.