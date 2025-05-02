Для превосходства над РФ: в Британии нашили замену "проблемным" беспилотникам

В Великобритании рассматривают спутники, воздушные шары и привязные аэростаты в качестве альтернативны разведывательными средневысотным аппаратам большой продолжительности полета (MALE), таким как дрон Watchkeeper.

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Об этом говорится в статье Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). По мнению авторов, замена Watchkeeper является необходимостью для британской армии, так как война в Украине показала низку выживаемость подобных дронов.

Предполагается, что эту проблему можно решить, снизив стоимость БПЛА настолько, чтобы его не жалко было потерять. Однако эксперты отмечают, что это потребует от британской армии "гоняться за ценой за счет возможностей платформы".

Чем можно заменить Watchkeeper

В публикации сказано, что возможности Британии по выявлению целей должны превосходить РФ. Для этого в стране уже создаются альтернативы MALE.

Сообщается, что Британия могла бы инвестировать в спутники на низкой околоземной орбите, а в ближайшей перспективе — искать доступные варианты, такие как высотные воздушные шары в стратосфере или привязные аэростаты, оснащенные датчиками для наблюдения.

Также есть перспектива широкомасштабного дистанционного зондирования с использованием таких технологий, как квантовые датчики, где у Великобритании есть значительный суверенный потенциал.

"Однако ясно, что британская армия не может просто заменить Watchkeeper на основе того, что близко к аналогичной основе, и рассчитывать на то, что останется конкурентоспособной", — заключили авторы.

Напомним, компания Northrop Grumman презентовала на выставке Modern Day Marine в Вашингтоне новый реактивный беспилотник Lumberjack. Аппарат был представлен как модульная платформа, способная выполнять ударные задачи, вести радиоэлектронную борьбу и разведку.