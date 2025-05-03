Что делать, если смартфон потерялся: эксперты дали дельные советы, как его найти

Ситуация, в которой вы не можете найти свой телефон, конечно, тревожит и настораживает. Но найти потерянный Samsung Galaxy может оказаться совсем не сложной задачей – ведь у телефона есть специальная функция.

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Об этом пишет androidauthority.com.

Как отмечает издание, телефоны Samsung поставляются с функцией SmartThings Find (ранее – Find My Mobile, — ред.). Она использует ваш аккаунт Samsung для поиска, звонка или удаленного стирания данных с устройства.

Вы можете запустить эти команды через веб-браузер, независимо от того, используете ли вы компьютер, планшет или запасной телефон. В большинстве случаев потребуется работающее подключение к интернету для потерянного телефона, хотя в случае с более новыми моделями можно найти и телефон, находящийся в режиме офлайн.

Поиск смартфона с помощью SmartThings Find

Чтобы найти потерянный телефон Samsung Galaxy с помощью этой функции, перейдите на веб-страницу SmartThings Find и войдите в свою учетную запись Samsung. Вы можете использовать настольный ПК или любое другое устройство с веб-браузером.

Вы увидите все ваши совместимые с Find устройства, перечисленные на левой панели. Найдите запись для устройства, которое вы хотите найти, и щелкните по ней.

Затем веб-сайт отобразит последнее известное местоположение вашего телефона на карте.

Если вы считаете, что ваше устройство может перемещаться, вы можете включить функцию отслеживания местоположения. Обновление местоположения телефона будет автоматически отправляться вам каждые 15 минут. Но учтите, что на сам телефон придёт уведомление, а функция отслеживания ускорит разрядку батареи.

Если телефон уже разрядился, SmartThings Find сообщит вам последнее известное местоположение, если это возможно. Для этого нужно включить функцию «Отправить последнее местоположение». Сообщение придёт на серверы Samsung, когда заряд батареи достигнет 20%.

Как найти телефон, если он не подключен к интернету

У SmartThings Find есть и функция поиска в автономном режиме. С ее помощью вы можете найти устройство, которое не подключено к Интернету (но все еще включено), используя другие устройства Samsung вокруг него. По сути, эта функция создает сеть устройств, которые взаимодействуют друг с другом с помощью Bluetooth Low Energy (BLE).

Минус этого варианта, что он хорошо сработает в большом городе, но в малолюдной сельской местности вряд ли будет эффективен.

Как найти смартфон с помощью Find My Device

Если вариант поиска через SmartThings Find по каким-то причинам не подходит, вы можете использовать функцию Find My Device от Google.

Перейдите по адресу https://www.google.com/android/find/ в веб-браузере. Вы также можете использовать приложение Android, если у вас есть другое устройство.

Вам будет предложено войти в свой аккаунт Google. Войдите в тот же аккаунт, который активен на вашем телефоне. Выберите свое устройство на левой панели. Функция Find My Device отобразит местоположение вашего устройства на карте.

В целом Find My Device поддерживает меньше действий, чем SmartThings Find. Но оно может быть более полезным, если у вас есть девайс другой системы (не Samsung). Функция Find My Device работает автоматически на устройствах с Google Play Services, которые входят в учетную запись Google.

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