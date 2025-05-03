Що робити, якщо смартфон загубився: експерти дали слушні поради, як його знайти

Ситуація, в якій ви не можете знайти свій телефон, звісно, тривожить і насторожує. Але знайти загублений Samsung Galaxy може виявитися зовсім не складним завданням — адже у телефона є спеціальна функція.

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Про це пише androidauthority.com.

Як зазначає видання, телефони Samsung поставляються з функцією SmartThings Find (раніше — Find My Mobile, — ред.). Вона використовує ваш акаунт Samsung для пошуку, дзвінка або віддаленого стирання даних із пристрою.

Ви можете запустити ці команди через веб-браузер, незалежно від того, чи використовуєте ви комп'ютер, планшет або запасний телефон. У більшості випадків потрібне працююче підключення до інтернету для загубленого телефону, хоча у випадку з більш новими моделями можна знайти і телефон, що знаходиться в режимі офлайн.

Пошук смартфона за допомогою SmartThings Find

Щоб знайти загублений телефон Samsung Galaxy за допомогою цієї функції, перейдіть на веб-сторінку SmartThings Find і увійдіть у свій обліковий запис Samsung. Ви можете використовувати настільний ПК або будь-який інший пристрій із веб-браузером.

Ви побачите всі ваші сумісні з Find пристрої, перераховані на лівій панелі. Знайдіть запис для пристрою, який ви хочете знайти, і клацніть по ньому.

Потім веб-сайт відобразить останнє відоме місце розташування вашого телефону на карті.

Якщо ви вважаєте, що ваш пристрій може переміщатися, ви можете увімкнути функцію відстеження місця розташування. Оновлення місця розташування телефону буде автоматично надсилатися вам кожні 15 хвилин. Але врахуйте, що на сам телефон прийде повідомлення, а функція відстеження прискорить розрядку батареї.

Якщо телефон уже розрядився, SmartThings Find повідомить вам останнє відоме місце розташування, якщо це можливо. Для цього потрібно ввімкнути функцію "Надіслати останнє місце розташування". Повідомлення надійде на сервери Samsung, коли заряд батареї досягне 20%.

Як знайти телефон, якщо він не під'єднаний до інтернету

У SmartThings Find є і функція пошуку в автономному режимі. З її допомогою ви можете знайти пристрій, який не під'єднаний до Інтернету (але все ще увімкнений), використовуючи інші пристрої Samsung навколо нього. По суті, ця функція створює мережу пристроїв, які взаємодіють один з одним за допомогою Bluetooth Low Energy (BLE).

Мінус цього варіанту, що він добре спрацює у великому місті, але в малолюдній сільській місцевості навряд чи буде ефективним.

Як знайти смартфон за допомогою Find My Device

Якщо варіант пошуку через SmartThings Find з якихось причин не підходить, ви можете використовувати функцію Find My Device від Google.

Перейдіть за адресою https://www.google.com/android/find/ у веб-браузері. Ви також можете використовувати додаток Android, якщо у вас є інший пристрій.

Вам буде запропоновано увійти у свій акаунт Google. Увійдіть у той самий акаунт, який активний на вашому телефоні. Виберіть свій пристрій на лівій панелі. Функція Find My Device відобразить місце розташування вашого пристрою на карті.

Загалом Find My Device підтримує менше дій, ніж SmartThings Find. Але воно може бути більш корисним, якщо у вас є девайс іншої системи (не Samsung). Функція Find My Device працює автоматично на пристроях з Google Play Services, які входять до облікового запису Google.

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