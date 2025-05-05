Избавит от многих проблем: что нужно сделать после обновления Android на смартфоне

Современные Android-смартфоны регулярно получают обновления системы, но после этого нужно выполнить еще ряд шагов, о которых пользователи не знают или забывают.

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Издание Slash Gear предоставило инструкцию.

Самая большая ошибка — это отказ от обновления Android на смартфоне или планшете. Крупные производители, такие как Google и Samsung, выпускают новые версии ОС раз в год, новые функции добавляют несколько раз в год, а исправления уязвимостей — каждый месяц. Изменения нужны, чтобы снизить риск взлома, устранить ошибки и проблемы с производительностью, внедрить технологические улучшения и тому подобное.

Ряд простых шагов помогают Android работать более плавно и избежать проблем после обновления. Эти меры легко пропустить, ведь система не просит их выполнить, но это будет большой ошибкой, которая может привести к зависанию смартфона и другим неполадкам.

Очистка кэша

Во время обновления смартфон создает ряд временных файлов. Они хранятся в части памяти устройства, известной как раздел кэша. Они не только без необходимости занимают место на диске, но и могут замедлить работу устройства.

Инструкция по очистке кэша Android:

Выключить устройство. На телефонах Samsung Galaxy провести пальцем вниз от правой стороны экрана, чтобы открыть быстрые настройки, затем нажать значок питания в правом верхнем углу. Нажать "Выключить" дважды. На устройствах Pixel одновременно удерживать кнопки питания и увеличения громкости в течение нескольких секунд, затем нажать "Выключить" и подождать около 10 секунд. Открыть меню восстановления Android. На телефонах Galaxy одновременно нажать и удерживать кнопки питания и увеличения громкости, пока телефон включается. На устройствах Pixel при включении зажать кнопки питания и уменьшения громкости. Вместо обычного экрана загрузки появится системное меню. С помощью клавиш регулировки громкости перейти к пункту Wipe Cache Partition Option, затем выбрать его с помощью кнопки питания — появится экран подтверждения. Выбрать вариант Yes, затем нажать кнопку питания для подтверждения. После этого кэш будет очищен. В большинстве случаев процесс занимает считанные минуты. В меню восстановления выбрать пункт Reboot System Now. Дождаться окончания перезагрузки.

Меню восстановления Android на смартфоне

Устранение неполадок

В большинстве случаев вышеперечисленные шаги помогают вашему устройству Android работать оптимально после обновления. Однако в редких случаях во время обновление может произойти сбой из-за какой-то программной ошибки, что приведет к проблемам.

Иногда эксперты предупреждают, что последняя версия содержит ошибки, и не стоит обновлять систему, пока разработчики их не исправят. Не стоит бояться и пропускать все обновления, но лучше знать, что делать, в случае неполадок.

Многие распространенные проблемы Android возникают, когда приложение негативно реагирует на обновление. Проверить это можно с помощью "безопасного режима". Необходимо выключить, а затем включить смартфон, зажав кнопку уменьшения громкости, как только появится логотип производителя.

Когда телефон включится, внизу экрана должна быть надпись "безопасный режим". Если ее нет, стоит повторить попытку путем перезагрузки. Если проблема исчезает в "безопасном режиме", то причиной является стороннее приложение. Его можно удалить или отключить, а потом дождаться, когда разработчик улучшит совместимость с новой версией Android.

В случае, если проблема связана с вашими соединениями, такими как Wi-Fi или сотовая связь, нужно сбросить настройки сети, перейдя в Настройки > Общие настройки > Сброс > Сброс настроек мобильной сети, затем следовать инструкции для подтверждения.

Если этот шаг тоже не устранил неполадки, стоит задуматься над сбросом настроек до заводских. Стоит отметить, что это радикальная мера, которая приведет к потере всех приложений, файлов и настроек. Если необходимо сбросить настройки, лучше сначала сделайте их резервную копию.

Ранее эксперты назвали главные ошибки при резервном копировании данных на смартфоне. Они могут еще больше усугубить ущерб от потери устройства.