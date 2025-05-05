Позбавить від багатьох проблем: що потрібно зробити після оновлення Android на смартфоні

Сучасні Android-смартфони регулярно отримують оновлення системи, але після цього потрібно виконати ще низку кроків, про які користувачі не знають або забувають.

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Видання Slash Gear надало інструкцію.

Найбільша помилка — це відмова від оновлення Android на смартфоні або планшеті. Великі виробники, такі як Google і Samsung, випускають нові версії ОС раз на рік, нові функції додають кілька разів на рік, а виправлення вразливостей — щомісяця. Зміни потрібні, щоб знизити ризик злому, усунути помилки та проблеми з продуктивністю, впровадити технологічні покращення тощо.

Низка простих кроків допомагають Android працювати більш плавно та уникнути проблем після оновлення. Ці заходи легко пропустити, адже система не просить їх виконати, але це буде великою помилкою, яка може призвести до зависання смартфона та інших неполадок.

Очищення кешу

Під час оновлення смартфон створює низку тимчасових файлів. Вони зберігаються в частині пам'яті пристрою, відомій як розділ кешу. Вони не тільки без потреби займають місце на диску, а й можуть уповільнити роботу пристрою.

Інструкція з очищення кешу Android:

Вимкнути пристрій. На телефонах Samsung Galaxy провести пальцем униз від правого боку екрана, щоб відкрити швидкі налаштування, потім натиснути значок живлення в правому верхньому куті. Натиснути "Вимкнути" двічі. На пристроях Pixel одночасно утримувати кнопки живлення і збільшення гучності протягом декількох секунд, потім натиснути "Вимкнути" і почекати близько 10 секунд. Відкрити меню відновлення Android. На телефонах Galaxy одночасно натиснути й утримувати кнопки живлення та збільшення гучності, поки телефон вмикається. На пристроях Pixel під час увімкнення затиснути кнопки живлення та зменшення гучності. Замість звичайного екрана завантаження з'явиться системне меню. За допомогою клавіш регулювання гучності перейти до пункту Wipe Cache Partition Option, потім вибрати його за допомогою кнопки живлення — з'явиться екран підтвердження. Вибрати варіант Yes, потім натиснути кнопку живлення для підтвердження. Після цього кеш буде очищено. У більшості випадків процес займає лічені хвилини. У меню відновлення вибрати пункт Reboot System Now. Дочекатися закінчення перезавантаження.

Меню відновлення Android на смартфоні

Усунення неполадок

У більшості випадків перераховані вище кроки допомагають вашому пристрою Android працювати оптимально після оновлення. Однак у рідкісних випадках під час оновлення може статися збій через якусь програмну помилку, що призведе до проблем.

Іноді експерти попереджають, що остання версія містить помилки, і не варто оновлювати систему, поки розробники їх не виправлять. Не варто боятися і пропускати всі оновлення, але краще знати, що робити в разі неполадок.

Багато поширених проблем Android виникають, коли додаток негативно реагує на оновлення. Перевірити це можна за допомогою "безпечного режиму". Необхідно вимкнути, а потім увімкнути смартфон, затиснувши кнопку зменшення гучності, щойно з'явиться логотип виробника.

Коли телефон увімкнеться, внизу екрана має бути напис "безпечний режим". Якщо його немає, варто повторити спробу шляхом перезавантаження. Якщо проблема зникає в "безпечному режимі", то причиною є сторонній додаток. Його можна видалити або вимкнути, а потім дочекатися, коли розробник поліпшить сумісність із новою версією Android.

У разі, якщо проблема пов'язана з вашими з'єднаннями, як-от Wi-Fi або стільниковий зв'язок, потрібно скинути налаштування мережі, перейшовши в Налаштування > Загальні налаштування > Скидання > Скидання налаштувань мобільної мережі, а потім слідувати інструкції для підтвердження.

Якщо цей крок теж не усунув неполадки, варто задуматися над скиданням налаштувань до заводських. Варто зазначити, що це радикальний захід, який призведе до втрати всіх додатків, файлів і налаштувань. Якщо необхідно скинути налаштування, краще спочатку зробіть їхню резервну копію.

Раніше експерти назвали головні помилки під час резервного копіювання даних на смартфоні. Вони можуть ще більше погіршити збитки від втрати пристрою.