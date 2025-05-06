"Ослепят" врага: представлены БПЛА StormShroud для работы с истребителями (фото)

Королевские Военно-воздушные силы Великобритании (RAF) ввели в эксплуатацию беспилотный летательный аппарат StormShroud, призванный сделать боевые самолеты невидимыми для противника.

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На официальном сайте RAF сказано, что StormShroud создан с учетом опыта войны в Украине, а также других конфликтов по всему миру. Его основная миссия — "ослепление" вражеских радаров.

Дрон StormShroud Фото: Royal Air Force

БПЛА разработан в Великобритании Управлением быстрых возможностей Королевских ВВС, группой Catalyst по оборонному оборудованию и поддержке (DE&S), Лабораториями оборонной науки и технологий (DSTL) и промышленностью Великобритании.

Как работают дроны StormShroud

БПЛА StormShroud будут сопровождать британские истребители F-35B Lightning и Typhoon, неся полезную нагрузку в виде системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) BriteStorm от компании Leonardo UK. Ожидается, что это повысит выживаемость и оперативную эффективность пилотируемых самолетов.

Дрон StormShroud несет РЭБ BriteStorm Фото: Royal Air Force

"Лучший способ оптимизировать нашу силу против все более сложных противников — это сочетание пилотируемых и беспилотных автономных платформ, работающих вместе", — подчеркнули в RAF.

Дроны StormShroud будут сопровождать самолеты Фото: Royal Air Force

Дроны будут эксплуатироваться 216-й эскадрильей, поддерживаемой полком Королевских ВВС, и состоящей из регулярных ВВС Королевских Вспомогательных ВВС (RAuxAF), а также других военнослужащих Вооруженных сил Великобритании

"Это знаменательный момент для Королевских ВВС, чтобы сохранить наше преимущество в воздушном бою и национальной безопасности. Королевские ВВС стремятся исследовать передовые технологии, которые могут повысить их смертоносность и выживаемость в более спорном и опасном мире", — подчеркнул начальник штаба ВВС Британии, главный маршал авиации сэр Рич Найтон.

ВВС Британии Фото: Royal Air Force

Напомним, британский самолет-невидимка побил мировой рекорд по самому продолжительному непрерывному полету. Он провел в небе 67 дней.