"Засліплять" ворога: представлено БПЛА StormShroud для роботи з винищувачами (фото)
Королівські Військово-повітряні сили Великої Британії (RAF) ввели в експлуатацію безпілотний літальний апарат StormShroud, покликаний зробити бойові літаки невидимими для противника.
На офіційному сайті RAF сказано, що StormShroud створено з урахуванням досвіду війни в Україні, а також інших конфліктів по всьому світу. Його основна місія — "засліплення" ворожих радарів.
БПЛА розроблено у Великій Британії Управлінням швидких можливостей Королівських ВПС, групою Catalyst з оборонного устаткування і підтримки (DE&S), Лабораторіями оборонної науки і технологій (DSTL) і промисловістю Великої Британії.
Як працюють дрони StormShroud
БПЛА StormShroud супроводжуватимуть британські винищувачі F-35B Lightning і Typhoon, несучи корисне навантаження у вигляді системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) BriteStorm від компанії Leonardo UK. Очікується, що це підвищить виживаність і оперативну ефективність пілотованих літаків.
"Найкращий спосіб оптимізувати нашу силу проти дедалі складніших супротивників — це поєднання пілотованих і безпілотних автономних платформ, що працюють разом", — наголосили в RAF.
Дрони будуть експлуатуватися 216-ю ескадрильєю, підтримуваною полком Королівських ВПС, що складається з регулярних ВПС Королівських Допоміжних ВПС (RAuxAF), а також інших військовослужбовців Збройних сил Великої Британії.
"Це знаменний момент для Королівських ВПС, щоб зберегти нашу перевагу в повітряному бою і національній безпеці. Королівські ВПС прагнуть досліджувати передові технології, які можуть підвищити їхню смертоносність і виживаність у більш спірному та небезпечному світі", — наголосив начальник штабу ВПС Британії, головний маршал авіації сер Річ Найтон.
Нагадаємо, британський літак-невидимка побив світовий рекорд із найтривалішого безперервного польоту. Він провів у небі 67 днів.