Не узнаете свой смартфон: почему стоит наводить порядок в браузерах на Android и как это делать

Каждый день Android-гаджеты собирают все новые и новые данные, но не все из них одинаково полезны. Некоторые превращаются в настоящий «мусор», который занимает место и даже может поставить под угрозу безопасность системы. Поэтому надо периодически чистить кэш, и у каждого браузера – свой метод.

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Об этом пишет cnet.com.

Шаги немного различаются в зависимости от типа телефона и веб-браузера, которые вы используете.

Google Chrome

Вы можете удалить файлы cookie и кэш из Android-версии Google Chrome, сначала нажав кнопку «Дополнительно» в правом верхнем углу браузера, обозначенную столбцом из трех точек, а затем нажав «Удалить данные о просмотре».

Скриншот Фото: cnet.com

Появится небольшое меню, в котором можно выбрать временной диапазон от «Последние 15 минут данных» до «Все время». Если параметров в этом быстром меню достаточно, можно нажать «Удалить данные». Однако, если вам нужны более продвинутые настройки, можно вместо этого нажать «Дополнительные параметры».

Samsung Internet

Есть два способа очистки кэша и файлов cookie браузера Samsung Internet. Вы можете выполнить очистку из самого браузера или через приложение «Настройки» вашего телефона.

Чтобы очистить в приложении браузера Samsung Internet, сначала нажмите кнопку «Параметры» в правом нижнем углу, представленную тремя горизонтальными линиями, затем «Настройки», прокрутите вниз и нажмите «Личные данные браузера», затем нажмите «Удалить данные браузера», чтобы открыть меню параметров для удаления.

Скриншот Фото: cnet.com

Вы можете очистить историю браузера, историю форм и поиска, файлы cookie и данные сайтов, кэшированные изображения и файлы, пароли и формы автозаполнения в любой комбинации. После нажатия «Удалить данные» вы получите запрос на подтверждение своего выбора перед удалением.

Использование самого браузерного приложения обеспечивает наибольшую настройку того, что вы хотите удалить. Если вы хотите получить доступ к аналогичным параметрам из меню настроек вашего телефона, откройте приложение «Настройки» и нажмите «Приложения», затем прокрутите вниз и нажмите «Интернет Samsung», а затем «Хранилище и кэш». Там вы получите отдельные опции «Очистить кэш» и «Очистить хранилище».

Mozilla Firefox

Как и в случае с Google Chrome, вы можете очистить кэш из приложения Mozilla Firefox для Android. Чтобы получить доступ к этой функции, нажмите кнопку «Дополнительно» справа от адресной строки, снова обозначенную тремя вертикальными точками. Затем нажмите «Настройки» и прокрутите вниз до пункта «Удалить данные о просмотре».

Скриншот Фото: cnet.com

Ещё в Firefox есть дополнительная опция для тех, кто не хочет сохранять данные о просмотре после того, как они закончили использовать приложение. Внутри настроек есть опция «Удалить данные о просмотре при выходе», которая предписывает Firefox стирать любую комбинацию этих же настроек каждый раз, когда вы выходите из приложения.

Что касается iPhone, то ранее Фокус писал, что для продления службы аккумулятора этого смартфона его обладателю понадобится отключить три настройки iOS .