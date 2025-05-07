Не впізнаєте свій смартфон: чому варто наводити лад у браузерах на Android і як це робити

Щодня Android-гаджети збирають все нові й нові дані, але не всі з них однаково корисні. Деякі перетворюються на справжнє "сміття", яке займає місце і навіть може поставити під загрозу безпеку системи. Тому треба періодично чистити кеш, і в кожного браузера — свій метод.

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Про це пише cnet.com.

Кроки дещо різняться залежно від типу телефону та веб-браузера, які ви використовуєте.

Google Chrome

Ви можете видалити файли cookie і кеш з Android-версії Google Chrome, спершу натиснувши кнопку "Додатково" в правому верхньому кутку браузера, позначену стовпчиком із трьох крапок, а потім натиснувши "Видалити дані про перегляд".

Скріншот Фото: cnet.com

З'явиться невелике меню, в якому можна вибрати часовий діапазон від "Останні 15 хвилин даних" до "Весь час". Якщо параметрів у цьому швидкому меню достатньо, можна натиснути "Видалити дані". Однак, якщо вам потрібні більш просунуті налаштування, можна замість цього натиснути "Додаткові параметри".

Samsung Internet

Є два способи очищення кешу і файлів cookie браузера Samsung Internet. Ви можете виконати очищення з самого браузера або через застосунок "Налаштування" вашого телефона.

Щоб очистити в додатку браузера Samsung Internet, спочатку натисніть кнопку "Параметри" в правому нижньому кутку, представлену трьома горизонтальними лініями, потім "Налаштування", прокрутіть вниз і натисніть "Особисті дані браузера", потім натисніть "Видалити дані браузера", щоб відкрити меню параметрів для видалення.

Скріншот Фото: cnet.com

Ви можете очистити історію браузера, історію форм і пошуку, файли cookie і дані сайтів, кешовані зображення і файли, паролі та форми автозаповнення в будь-якій комбінації. Після натискання "Видалити дані" ви отримаєте запит на підтвердження свого вибору перед видаленням.

Використання самого браузерного додатка забезпечує найбільшу настройку того, що ви хочете видалити. Якщо ви хочете отримати доступ до аналогічних параметрів із меню налаштувань вашого телефона, відкрийте застосунок "Налаштування" та натисніть "Застосунки", потім прокрутіть донизу та натисніть "Інтернет Samsung", а потім "Сховище та кеш". Там ви отримаєте окремі опції "Очистити кеш" і "Очистити сховище".

Mozilla Firefox

Як і у випадку з Google Chrome, ви можете очистити кеш із програми Mozilla Firefox для Android. Щоб отримати доступ до цієї функції, натисніть кнопку "Додатково" праворуч від адресного рядка, знову позначену трьома вертикальними крапками. Потім натисніть "Налаштування" і прокрутіть вниз до пункту "Видалити дані про перегляд".

Скріншот Фото: cnet.com

Ще в Firefox є додаткова опція для тих, хто не хоче зберігати дані про перегляд після того, як вони закінчили використовувати застосунок. Усередині налаштувань є опція "Видалити дані про перегляд під час виходу", яка наказує Firefox стирати будь-яку комбінацію цих самих налаштувань щоразу, коли ви виходите з програми.

Що стосується iPhone, то раніше Фокус писав, що для продовження служби акумулятора цього смартфона його власникові знадобиться вимкнути три налаштування iOS .