Никакой воды и одеял: топ-10 ошибок зарядки, которые могут навредить смартфону

Мало просто купить флагманский телефон с фирменным кабелем и прочими аксессуарами. Важно давать устройству правильный уход – даже топовый гаджет может пострадать, если допускать ошибки в таком, казалось бы, простом процессе, как зарядка смартфона.

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Об этом пишет marthastewart.com.

Как отмечает издание, есть небольшой список рекомендаций, которых желательно придерживаться, чтобы телефон и зарядка служили как можно дольше.

Не берите для зарядки поврежденные кабели

При первых же признаках поломки или изнашивания кабеля для зарядки его следует заменить, а повреждённый – ни в коем случае больше не использовать. Если не соблюдать это правило, есть риск получить удар электрическим током или даже устроить пожар в помещении.

Ночь на зарядке – батарея в минусе

На современных устройствах зарядка отключается, когда аккумулятор полностью заряжен. Но если каждый раз держать телефон на зарядке целую ночь, производительность батареи со временем упадет, и срок службы может заметно сократиться.

Не перегружайте розетки

Как бы банально ни звучало, надо убедиться, что розетки рассчитаны на электрическую нагрузку вашего устройства. Используйте несколько розеток (а иногда – удлинители), если вам нужно зарядить несколько гаджетов одновременно

Не используйте удлинители постоянно

Уже упомянутые удлинители предназначены для временного использования. Ежедневное их использование их ежедневно, особенно для устройств с высоким потреблением, таких как ноутбуки, повышает риск перегрева и возгорания.

Для зарядки – только «родной» кабель

При использовании нефирменного кабеля вы можете немного сэкономить в деньгах, то но сильно проиграть в безопасности. Более дешевые альтернативы могут не иметь важных функций безопасности, таких как защита от перенапряжения и регулировка напряжения. Отсюда – нестабильное напряжение, риск перегрева и возгорания.

Следите за температурой

Если вы чувствуете, что гаджет сильно нагрелся, немедленно отключите его от сети. Такой аномальный нагрев – признак либо неисправности проводки, либо несовместимости устройства и зарядного устройства.

Скажите «нет» смартфону под одеялом

Следите за тем, чтобы во время зарядки телефон не лежал, например, под одеялом – ведь ткани задерживают тепло и приводят к перегреву аккумулятора устройства. То же самое касается обивки кресел, диванов и прочих мягких поверхностей: зарядка генерирует тепло, а мягкие поверхность не обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха.

Зарядка – не время для игр

Старайтесь не использовать телефон, пока он на зарядке, – особенно для энергопотребляющих процессов, например, игр. Активное использование во время зарядки генерирует больше тепла и быстрее изнашивает аккумулятор.

Не оставляйте технику заряжаться на солнце или в машине

Солнечное тепло быстро накапливается в герметичном пространстве, а зарядка тоже производит тепло, и в итоге нагрузка на аккумулятор повышается. Гаджет может не выдержать, выйти из строя или загореться.

Вода и зарядка – не друзья

Следует помнить, что вода и электричество вообще не должны быть рядом. Зарядку следует проводить только на сухих поверхностях – даже случайные брызги могут вызвать удар током или повреждение устройства.

Ранее Фокус писал, почему смартфоны нужно заряжать до 80%. По словам экспертов, зарядка до такого уровня позволяет снизить напряжение, что приводит к увеличению срока службы батареи.