Жодної води й ковдри: топ-10 помилок зарядки, які можуть нашкодити смартфону
Мало просто купити флагманський телефон з фірмовим кабелем та іншими аксесуарами. Важливо забезпечувати пристрою правильний догляд — навіть топовий гаджет може постраждати, якщо припускатися помилок у такому, здавалося б, простому процесі, як заряджання смартфона.
Про це пише marthastewart.com.
Як зазначає видання, є невеликий список рекомендацій, яких бажано дотримуватися, щоб телефон і зарядка служили якомога довше.
Не беріть для зарядки пошкоджені кабелі
За перших же ознак поломки або зношування кабелю для зарядки його слід замінити, а пошкоджений — у жодному разі більше не використовувати. Якщо не дотримуватися цього правила, є ризик отримати удар електричним струмом або навіть влаштувати пожежу в приміщенні.
Ніч на зарядці — батарея в мінусі
На сучасних пристроях зарядка відключається, коли акумулятор повністю заряджений. Але якщо щоразу тримати телефон на зарядці цілу ніч, продуктивність батареї з часом впаде, і термін служби може помітно скоротитися.
Не перевантажуйте розетки
Як би банально не звучало, треба переконатися, що розетки розраховані на електричне навантаження вашого пристрою. Використовуйте кілька розеток (а іноді — подовжувачі), якщо вам потрібно зарядити кілька гаджетів одночасно
Не використовуйте подовжувачі постійно
Уже згадані подовжувачі призначені виключно для тимчасового використання. Щоденне їхнє використання, особливо для пристроїв із високим споживанням, як-от ноутбуки, підвищує ризик перегріву та загоряння.
Для зарядки — тільки "рідний" кабель
При використанні нефірмового кабелю ви можете трохи заощадити в грошах, але сильно програти в безпеці. Дешевші альтернативи можуть не мати важливих функцій безпеки, як-от захист від перенапруги та регулювання напруги. Звідси — нестабільна напруга, ризик перегріву і загоряння.
Слідкуйте за температурою
Якщо ви відчуваєте, що гаджет сильно нагрівся, негайно відключіть його від мережі. Таке аномальне нагрівання — ознака або несправності проводки, або несумісності пристрою і зарядного пристрою.
Скажіть "ні" смартфону під ковдрою
Слідкуйте за тим, щоб під час заряджання телефон не лежав, наприклад, під ковдрою — адже тканини затримують тепло і призводять до перегріву акумулятора пристрою. Те саме стосується оббивки крісел, диванів та інших м'яких поверхонь: заряджання генерує тепло, а м'яка поверхня не забезпечує хорошу циркуляцію повітря.
Зарядка — ігри не на часі
Старайтеся не використовувати телефон, поки він на зарядці, — особливо для енергоспоживаючих процесів, наприклад, ігор. Активне використання під час заряджання генерує більше тепла і швидше зношує акумулятор.
Не залишайте техніку заряджатися на сонці або в машині
Сонячне тепло швидко накопичується в герметичному просторі, а зарядка теж виробляє тепло, і врешті-решт навантаження на акумулятор підвищується. Гаджет може не витримати, вийти з ладу або загорітися.
Вода і зарядка — не друзі
Слід пам'ятати, що вода та електрика взагалі не повинні бути поруч. Зарядку слід проводити лише на сухих поверхнях — навіть випадкові бризки можуть спричинити удар струмом або пошкодження пристрою.
Раніше Фокус писав, чому смартфони потрібно заряджати до 80%. За словами експертів, зарядка до такого рівня дає змогу знизити напругу, що призводить до збільшення терміну служби батареї.
Також стало відомо, що знайдено "ідеальний" відсоток батареї, щоб ставити мобільний на зарядку. Фахівці сходяться на думці, що не можна заряджати телефон до 100%, так само як і розряджати батарею до нуля.