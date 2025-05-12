Жодної води й ковдри: топ-10 помилок зарядки, які можуть нашкодити смартфону

Мало просто купити флагманський телефон з фірмовим кабелем та іншими аксесуарами. Важливо забезпечувати пристрою правильний догляд — навіть топовий гаджет може постраждати, якщо припускатися помилок у такому, здавалося б, простому процесі, як заряджання смартфона.

Related video

Про це пише marthastewart.com.

Як зазначає видання, є невеликий список рекомендацій, яких бажано дотримуватися, щоб телефон і зарядка служили якомога довше.

Не беріть для зарядки пошкоджені кабелі

За перших же ознак поломки або зношування кабелю для зарядки його слід замінити, а пошкоджений — у жодному разі більше не використовувати. Якщо не дотримуватися цього правила, є ризик отримати удар електричним струмом або навіть влаштувати пожежу в приміщенні.

Ніч на зарядці — батарея в мінусі

На сучасних пристроях зарядка відключається, коли акумулятор повністю заряджений. Але якщо щоразу тримати телефон на зарядці цілу ніч, продуктивність батареї з часом впаде, і термін служби може помітно скоротитися.

Не перевантажуйте розетки

Як би банально не звучало, треба переконатися, що розетки розраховані на електричне навантаження вашого пристрою. Використовуйте кілька розеток (а іноді — подовжувачі), якщо вам потрібно зарядити кілька гаджетів одночасно

Не використовуйте подовжувачі постійно

Уже згадані подовжувачі призначені виключно для тимчасового використання. Щоденне їхнє використання, особливо для пристроїв із високим споживанням, як-от ноутбуки, підвищує ризик перегріву та загоряння.

Для зарядки — тільки "рідний" кабель

При використанні нефірмового кабелю ви можете трохи заощадити в грошах, але сильно програти в безпеці. Дешевші альтернативи можуть не мати важливих функцій безпеки, як-от захист від перенапруги та регулювання напруги. Звідси — нестабільна напруга, ризик перегріву і загоряння.

Слідкуйте за температурою

Якщо ви відчуваєте, що гаджет сильно нагрівся, негайно відключіть його від мережі. Таке аномальне нагрівання — ознака або несправності проводки, або несумісності пристрою і зарядного пристрою.

Скажіть "ні" смартфону під ковдрою

Слідкуйте за тим, щоб під час заряджання телефон не лежав, наприклад, під ковдрою — адже тканини затримують тепло і призводять до перегріву акумулятора пристрою. Те саме стосується оббивки крісел, диванів та інших м'яких поверхонь: заряджання генерує тепло, а м'яка поверхня не забезпечує хорошу циркуляцію повітря.

Зарядка — ігри не на часі

Старайтеся не використовувати телефон, поки він на зарядці, — особливо для енергоспоживаючих процесів, наприклад, ігор. Активне використання під час заряджання генерує більше тепла і швидше зношує акумулятор.

Не залишайте техніку заряджатися на сонці або в машині

Сонячне тепло швидко накопичується в герметичному просторі, а зарядка теж виробляє тепло, і врешті-решт навантаження на акумулятор підвищується. Гаджет може не витримати, вийти з ладу або загорітися.

Вода і зарядка — не друзі

Слід пам'ятати, що вода та електрика взагалі не повинні бути поруч. Зарядку слід проводити лише на сухих поверхнях — навіть випадкові бризки можуть спричинити удар струмом або пошкодження пристрою.

Раніше Фокус писав, чому смартфони потрібно заряджати до 80%. За словами експертів, зарядка до такого рівня дає змогу знизити напругу, що призводить до збільшення терміну служби батареї.