Решат важную проблему: старым ядерным датчикам нашли новое применение

Ученые из Национальной лаборатории Сандия (Sandia Labs) продемонстрировали, что существующую глобальную сеть датчиков на основе инфразвуковой технологии, предназначенную для обнаружения испытаний ядерного оружия, можно адаптировать для защиты планеты.

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Как отмечает портал The Debrief, будущие космические миссии, вероятно, увеличат объем опасных материалов, которые могут нанести вред при падении на Землю. Речь идет о выброшенных инструментах, вышедших из строя спутниках и прочих кусках космического мусора, в настоящее время окружающих планету.

Для решения этой проблемы ученые предложили использовать ядерные датчики. Элизабет Силбер из Sandia Labs, отметила, что всемирная сеть инфразвуковых датчиков Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) может обнаруживать мельчайшие колебания в атмосфере, включая сигналы от событий, происходящих за тысячи километров.

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В свою очередь Силбер разработала специализированную компьютерную модель поз названием BIBEX-M, или Bolide Infrasound Back-Azimuth Explorer Model, которая использует тонкие изменения звука, обнаруженные датчиками ОДВЗЯИ, для расчета наиболее вероятного пути метеоров, кусков космического мусора или даже запланированных событий возвращения в атмосферу, "которые следуют по схожим протяженным траекториям".

"Понимание этого эффекта помогает нам лучше определять, где происходят эти события, и делает глобальный мониторинг более точным", — объяснила исследовательница.

Напомним, компания Anduril представила подводную сенсорную сеть Seabed Sentry, которая обеспечивает зондирование и связь с использованием искусственного интеллекта (ИИ) на дне океана для коммерческих и военных целей.

Также сообщалось, что в Польше предложили использовать морские ветряные электростанции для военного наблюдения, в частности за счет установки на турбинах радаров и гидроакустических систем.