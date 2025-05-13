Розв'яжуть важливу проблему: старим ядерним датчикам знайшли нове застосування

Учені з Національної лабораторії Сандія (Sandia Labs) продемонстрували, що наявну глобальну мережу датчиків на основі інфразвукової технології, призначену для виявлення випробувань ядерної зброї, можна адаптувати для захисту планети.

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Як зазначає портал The Debrief, майбутні космічні місії, ймовірно, збільшать обсяг небезпечних матеріалів, які можуть завдати шкоди при падінні на Землю. Йдеться про викинуті інструменти, супутники, що вийшли з ладу, та інші шматки космічного сміття, які нині оточують планету.

Для розв'язання цієї проблеми вчені запропонували використовувати ядерні датчики. Елізабет Сілбер з Sandia Labs, зазначила, що всесвітня мережа інфразвукових датчиків Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ОДВЗЯВ) може виявляти найменші коливання в атмосфері, включно з сигналами від подій, що відбуваються за тисячі кілометрів.

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Зі свого боку Сілбер розробила спеціалізовану комп'ютерну модель під назвою BIBEX-M, або Bolide Infrasound Back-Azimuth Explorer Model, яка використовує тонкі зміни звуку, виявлені датчиками ОДВЗЯВ, для розрахунку найімовірнішого шляху метеорів, шматків космічного сміття або навіть запланованих подій повернення в атмосферу, "які слідують за схожими протяжними траєкторіями".

"Розуміння цього ефекту допомагає нам краще визначати, де відбуваються ці події, і робить глобальний моніторинг точнішим", — пояснила дослідниця.

Нагадаємо, компанія Anduril представила підводну сенсорну мережу Seabed Sentry, яка забезпечує зондування і зв'язок з використанням штучного інтелекту (ШІ) на дні океану для комерційних і військових цілей.

Також повідомлялося, що в Польщі запропонували використовувати морські вітряні електростанції для військового спостереження, зокрема шляхом встановлення на турбінах радарів і гідроакустичних систем.