Тонкие и стильные: эксперты назвали топ-5 телефонов на базе Android

На рынке сегодня представлен очень широкий спектр телефонов, работающих с ОС Android – от флагманских Samsung Galaxy S25 Ultra и «раскладушек» Samsung Galaxy Z Fold 6 до вполне бюджетных Razr Ultra от Motorola. Samsung, с выпуском Galaxy S25 Edge, стал законодателем моды на ультратонкие гаджеты – и вышел в лидеры рейтинга.

Related video

Об этом пишет zdnet.com.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Этот флагманский телефон признали лучшим Android-смартфоном в целом. Новый Galaxy AI, встроенный в устройство, предлагает множество возможностей генеративного искусственного интеллекта: тут и голосовые подсказки, и улучшенное редактирование фотографий, и новый инструмент AI Select.

S25 Ultra снабдили большим 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем и надежной батареей емкостью 5000 мАч. Гаджет изготовлен из легкой, но прочной титановой рамы и оснащен Corning Gorilla Armor 2, что идеально подходит для пользователей, которые беспокоятся о повреждении или потертостях своих устройств.

Работает S25 Ultra на топовом чипсете Snapdragon 8 Elite. По результатам тестирования, процессор Qualcomm не только обеспечивает большую производительность в повседневной работе, но и улучшенную энергоэффективность для более длительного срока службы (примерно 9 часов обычного использования на одной зарядке).

Также стоит отметить сверхширокоугольный объектив с разрешением 50 МП, который обеспечивает большую детализацию и яркость при съемке пейзажей и макроснимков.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Nothing Phone 3a Pro

Есть три причины, чтобы выбрать эту новинку: всего за 459 долларов можно получить приличный 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц, надежную 50-мегапиксельную камеру и симпатичный дизайн (что редкость для этой ценовой категории).

В целом бюджетный смартфон показал себя вполне конкурентоспособным. Хотя в системе установлен всего лишь чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 — а это значит, что он не обгонит Fortnite на максимальной графике —этот процессор достаточно хорош для ежедневного просмотра, использования социальных сетей и потоковой передачи фильмов.

Nothing Phone 3a Pro

OnePlus 13

Хорошее впечатление оставляет благодаря большому 6,8-дюймовыму 120-Гц AMOLED-дисплею, аккумулятору емкостью 6000 мАч, тройной камере с основным объективом на 50 МП, новейшему процессору Snapdragon 8 Elite. И вообще – за 899 долларов сложно найти лучшее предложение среди флагманских телефонов.

Еще OnePlus 13 демонстрирует впечатляющую скорость зарядки. Проводная зарядка телефона мощностью 80 Вт может зарядить его от 0% до 50% за 10 минут, а полная зарядка занимает менее 30 минут. Для сравнения, Samsung Galaxy S25 Plus, например, заряжается более часа при стандарте 45 Вт.

OnePlus 13 Фото: zdnet.com

Google Pixel 9 Pro

Тут представлена лучшая для Android-телефона камера. Последние модели Pixel 9 Pro даже превосходят Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro, когда дело касается скорости затвора (для съемки быстро движущихся объектов, таких как автомобили и спорт), постобработки и точности цветопередачи.

В Pixel 9 Pro, работающем на чипсете Tensor G4, представлена также отличная линейка инструментов для фотосъемки с функциями ИИ, такими как Magic Editor, Photo Unblur и Best Take.

Гаджет оснащен основным объективом 50 МП, сверхширокоугольным 48 МП и 5-кратным телеобъективом 48 МП, который отлично подходит для пользователей, желающих снимать удаленные объекты (к примеру, статуи и здания). Все это подкреплено полезными программными функциями, такими как Super Res Zoom от Google (для фотографий с 30-кратным увеличением), масштабирование видео до 8K и новой функцией Add Me, которая позволяет делать снимки и объединять две фотографии.

Google Pixel 9 Pro Фото: zdnet.com

Google Pixel 9 Pro Fold

По мнению экспертов, это лучший складной телефон на весь 2025 год. Google пошла по традиционному пути при усовершенствовании внешнего дисплея Pixel 9 Pro Fold, выбрав более короткую и широкую панель, чем у «раскладушки» Galaxy Z Fold 6 от Samsung. Это создает заметную разницу в ощущениях от руки и эргономике. У телефона большой дисплей – 8-дюймов (при том, что у большинства современных телефонов диагональ от 6 до 6,8 дюймов).

Google Pixel 9 Pro Fold Фото: zdnet.com

Motorola Razr Ultra

Он заслуживает отдельного упоминания. Сразу отметим, что это не дешевая версия – 1299 долларов, при том, что есть действительно бюджетные «собратья» Razr и Razr Plus. Зато Razr Ultra оснащен обновленным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ оперативной памяти.

Внешний дисплей по-прежнему поддерживает практически любое приложение, которое вы на него поставите. Платформа Samsung в этом отношении более ограничена.

Напомним, ранее был назван самый мощный смартфон апреля 2025 года . Им стал китайский Vivo, но в топ-10 попали также OnePlus 13T (седьмая позиция) и OnePlus 13 (на десятом месте).