Тонкі та стильні: експерти назвали топ-5 телефонів на базі Android

На ринку сьогодні представлений дуже широкий спектр телефонів, що працюють з ОС Android, — від флагманських Samsung Galaxy S25 Ultra і "розкладачок" Samsung Galaxy Z Fold 6 до цілком бюджетних Razr Ultra від Motorola. Samsung, з випуском Galaxy S25 Edge, став законодавцем моди на ультратонкі гаджети — і вийшов у лідери рейтингу.

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Про це пише zdnet.com.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Цей флагманський телефон визнали найкращим Android-смартфоном загалом. Новий Galaxy AI, вбудований у пристрій, пропонує безліч можливостей генеративного штучного інтелекту: тут і голосові підказки, і поліпшене редагування фотографій, і новий інструмент AI Select.

S25 Ultra забезпечили великим 6,9-дюймовим AMOLED-дисплеєм і надійною батареєю ємністю 5000 мАг. Гаджет виготовлений з легкої, але міцної титанової рами і оснащений Corning Gorilla Armor 2, що ідеально підходить для користувачів, які турбуються про пошкодження або потертості своїх пристроїв.

Працює S25 Ultra на топовому чипсеті Snapdragon 8 Elite. За результатами тестування, процесор Qualcomm не тільки забезпечує більшу продуктивність у повсякденній роботі, а й поліпшує енергоефективність для тривалішого терміну служби (приблизно 9 годин звичайного використання на одній зарядці).

Також варто відзначити надширококутний об'єктив з роздільною здатністю 50 МП, який забезпечує більшу деталізацію і яскравість під час зйомки пейзажів і макрознімків.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Nothing Phone 3a Pro

Є три причини, щоб обрати цю новинку: всього за 459 доларів можна отримати пристойний 6,77-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення до 120 Гц, надійну 50-мегапіксельну камеру і симпатичний дизайн (що рідкість для цієї цінової категорії).

Загалом бюджетний смартфон показав себе цілком конкурентоспроможним. Хоча в системі встановлений лише чіпсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 — а це означає, що він не обжене Fortnite на максимальній графіці, — цей процесор добре підходить для щоденного перегляду, використання соціальних мереж і потокової передачі фільмів.

Nothing Phone 3a Pro

OnePlus 13

Гарне враження залишає завдяки великому 6,8-дюймовому 120-Гц AMOLED-дисплею, акумулятору ємністю 6000 мАг, потрійній камері з основним об'єктивом на 50 МП, новітньому процесору Snapdragon 8 Elite. І взагалі — за 899 доларів складно знайти кращу пропозицію серед флагманських телефонів.

Ще OnePlus 13 демонструє вражаючу швидкість зарядки. Дротова зарядка телефону потужністю 80 Вт може зарядити його від 0% до 50% за 10 хвилин, а повна зарядка бере менше 30 хвилин. Для порівняння, Samsung Galaxy S25 Plus, наприклад, заряджається понад годину за стандарту 45 Вт.

OnePlus 13 Фото: zdnet.com

Google Pixel 9 Pro

Тут представлена найкраща для Android-телефону камера. Останні моделі Pixel 9 Pro навіть перевершують Samsung Galaxy S25 Ultra і iPhone 16 Pro, коли йдеться про швидкість затвора (для зйомки об'єктів, що швидко рухаються, як-от автомобілі та спорт), постоброблення і точність передачі кольору.

У Pixel 9 Pro, що працює на чипсеті Tensor G4, представлено також чудову лінійку інструментів для фотозйомки з функціями ШІ, зокрема Magic Editor, Photo Unblur і Best Take.

Гаджет оснащений основним об'єктивом 50 МП, надширококутним 48 МП і 5-кратним телеоб'єктивом 48 МП, який чудово підходить для користувачів, які бажають знімати віддалені об'єкти (наприклад, статуї та будівлі). Усе це підкріплено корисними програмними функціями, як-от Super Res Zoom від Google (для фотографій із 30-кратним збільшенням), масштабування відео до 8K і новою функцією Add Me, яка дає змогу робити знімки й об'єднувати дві фотографії.

Google Pixel 9 Pro Фото: zdnet.com

Google Pixel 9 Pro Скласти Google Pixel 9 Pro

На думку експертів, це найкращий складаний телефон на весь 2025 рік. Google пішла традиційним шляхом при удосконаленні зовнішнього дисплея Pixel 9 Pro Fold, обравши коротшу і ширшу панель, ніж у "розкладачки" Galaxy Z Fold 6 від Samsung. Це створює помітну різницю у відчуттях від руки та ергономіці. У телефона великий дисплей — 8-дюймів (при тому, що у більшості сучасних телефонів діагональ від 6 до 6,8 дюймів).

Google Pixel 9 Pro Скласти Google Pixel 9 Pro Фото: zdnet.com

Motorola Razr Ultra

Він заслуговує на окрему згадку. Одразу зазначимо, що це не найдешевша версія — 1299 доларів, при тому, що в неї є дійсно бюджетні "побратими" Razr і Razr Plus. Зате Razr Ultra оснащений оновленим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite і 12 ГБ оперативної пам'яті.

Зовнішній дисплей, як і раніше, підтримує практично будь-який застосунок, який ви на нього поставите. Платформа Samsung у цьому відношенні більш обмежена.

Нагадаємо, раніше було названо найпотужніший смартфон квітня 2025 року . Ним став китайський Vivo, але в топ-10 потрапили також OnePlus 13T (сьома позиція) і OnePlus 13 (на десятому місці).