Google "урежет права" пользователей Chrome: что нельзя будет делать в браузере

Компания Google внедряет изменение в Chromium, которое блокирует запуск Google Chrome от имени администратора для повышения безопасности в Windows.

Related video

Об этом пишет BleepingComputer. Ранее похожую функцию представила Microsoft в браузере Edge.

Когда пользователи запускали Edge с повышенными разрешениями, появлялось предупреждение, рекомендующее перезапустить браузер без прав администратора. Позже компания автоматизировала запрет на запуск Edge повышенными разрешениями.

Теперь Microsoft подтвердила, что Google Chrome также будет автоматически понижать уровень прав пользователей, которые попытаются запустить браузер от имени администратора.

Эта функция не касается процессов в Chrome, автоматически запущенных в режиме с повышенными правами. Это сделано, чтобы не нарушать работу инструментов, которым необходим "администраторский" доступ. При этом в целом Microsoft не советует запуск браузера в режиме администратора.

Важно

Удалите немедленно: в популярных приложениях для Android выявлено вредоносное ПО

Как объясняют в издании, если вы случайно загрузите и запустите вредоносный файл, он может быть запущен с полным доступом к системе, что потенциально может поставить под угрозу всю операционную систему без какого-либо предупреждения.

Напомним, хакеры нашли новый способ получать зашифрованные учетные данные пользователей Google Chrome и других популярных браузеров на системах Windows.

Также сообщалось, что Google придумала, как устранить или хотя бы уменьшить "торможения" браузера при открытии нескольких вкладок.