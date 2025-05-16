Google "уріже права" користувачів Chrome: що не можна буде робити в браузері

Компанія Google впроваджує зміну в Chromium, яка блокує запуск Google Chrome від імені адміністратора для підвищення безпеки в Windows.

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Про це пише BleepingComputer. Раніше схожу функцію представила Microsoft у браузері Edge.

Коли користувачі запускали Edge з підвищеними дозволами, з'являлося попередження, що рекомендує перезапустити браузер без прав адміністратора. Пізніше компанія автоматизувала заборону на запуск Edge з підвищеними дозволами.

Тепер Microsoft підтвердила, що Google Chrome також автоматично знижуватиме рівень прав користувачів, які спробують запустити браузер від імені адміністратора.

Ця функція не стосується процесів у Chrome, автоматично запущених у режимі з підвищеними правами. Це зроблено, щоб не порушувати роботу інструментів, яким необхідний "адміністраторський" доступ. При цьому загалом Microsoft не радить запуск браузера в режимі адміністратора.

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Як пояснюють у виданні, якщо ви випадково завантажите і запустите шкідливий файл, він може бути запущений із повним доступом до системи, що потенційно може поставити під загрозу всю операційну систему без будь-якого попередження.

Нагадаємо, хакери знайшли новий спосіб отримувати зашифровані облікові дані користувачів Google Chrome та інших популярних браузерів на системах Windows.

Також повідомлялося, що Google придумала, як усунути або хоча б зменшити "гальмування" браузера під час відкриття кількох вкладок.