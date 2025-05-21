"Однажды заменят смартфоны": новый гаджет Google перенесет экран в воздух (видео)

Компания Google разрабатывает очки дополненной реальности на базе Android XR, которые будут поддерживать модель искусственного интеллекта (ИИ) Gemini.

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Как отмечает CNET, очки дополненной реальности с ИИ могут стать следующим массовым технологическим продуктом. Они способны "видеть" все, что видите вы, анализировать визуальные данные и общаться с вами с помощью ИИ.

Очки на Android XR

Руководитель Android XR Шахрам Изади отметил, что подход Google сегодня заключается в том, чтобы дополнить существующие телефоны, а не заменить их. Однако, по его словам, дополненная реальность станет следующим рубежом для ИИ.

"Я знаю, что некоторые люди думают об очках, которые однажды заменят смартфоны. Я думаю, это будет подход растущей экосистемы", — отметил Изади.

Сейчас Google работает над очками дополненной реальности под названием Project Aura, которые будет производить компания Xreal. Кроме того, Google планирует выпустить собственные очки с поддержкой ИИ.

Среди запланированных возможностей очков Google — воспроизведение музыки, отправка сообщений, описание того, что видят камеры, и прямой перевод. Компания также рассматривает более сложные функции, такие как проверка календарей и встреч или управление информацией на вашем телефоне.

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В то же время Samsung будет работать с Google над дизайном для очков дополненной реальности следующего поколения. Ожидается, что их первое совместное устройство на Android XR выйдет в конце этого года. Речь идет о гарнитуре под названием Project Moohan, которая будет поддерживать 2D-приложения Google Play, 3D-приложения и искусственный интеллект Gemini Live, способный распознавать то, что находится на экране.

Общей чертой всех этих продуктов является ИИ-помощник Gemini. Google сосредоточена на том, чтобы заставить свой ИИ работать с камерами на носимых устройствах.

Напомним, Meta также разработала прототип умных голографических очков Orion, которые могут заменить смартфоны парящими в воздухе картинками, не требующими касаний к экрану для управления.

Также сообщалось, что в следующем году выйдет ряд новых продуктов Apple, среди которых выделяются складной iPhone Fold, обновленный ноутбук MacBook Pro, а также гарнитура виртуальной реальности Vision Air.