"Одного разу замінять смартфони": новий гаджет Google перенесе екран у повітря (відео)

Компанія Google розробляє окуляри доповненої реальності на базі Android XR, які підтримуватимуть модель штучного інтелекту (ШІ) Gemini.

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Як зазначає CNET, окуляри доповненої реальності з ШІ можуть стати наступним масовим технологічним продуктом. Вони здатні "бачити" все, що бачите ви, аналізувати візуальні дані і спілкуватися з вами за допомогою ШІ.

Окуляри на Android XR

Керівник Android XR Шахрам Ізаді зазначив, що підхід Google сьогодні полягає в тому, щоб доповнити наявні телефони, а не замінити їх. Однак, за його словами, доповнена реальність стане наступним рубежем для ШІ.

"Я знаю, що деякі люди думають про окуляри, які одного разу замінять смартфони. Я думаю, це буде підхід зростаючої екосистеми", — зазначив Ізаді.

Зараз Google працює над окулярами доповненої реальності під назвою Project Aura, які вироблятиме компанія Xreal. Крім того, Google планує випустити власні окуляри з підтримкою ШІ.

Серед запланованих можливостей окулярів Google — відтворення музики, надсилання повідомлень, опис того, що бачать камери, і прямий переклад. Компанія також розглядає більш складні функції, як-от перевірка календарів і зустрічей або управління інформацією на вашому телефоні.

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Водночас Samsung працюватиме з Google над дизайном для окулярів доповненої реальності наступного покоління. Очікується, що їхній перший спільний пристрій на Android XR вийде наприкінці цього року. Йдеться про гарнітуру під назвою Project Moohan, яка підтримуватиме 2D-додатки Google Play, 3D-додатки та штучний інтелект Gemini Live, здатний розпізнавати те, що знаходиться на екрані.

Спільною рисою всіх цих продуктів є ШІ-помічник Gemini. Google зосереджена на тому, щоб змусити свій ШІ працювати з камерами на переносних пристроях.

Нагадаємо, Meta також розробила прототип розумних голографічних окулярів Orion, які можуть замінити смартфони ширяючими в повітрі картинками, що не потребують торкань до екрану для управління.

Також повідомлялося, що наступного року вийде низка нових продуктів Apple, серед яких виділяються складаний iPhone Fold, оновлений ноутбук MacBook Pro, а також гарнітура віртуальної реальності Vision Air.