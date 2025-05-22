Впечатлилась примером Huawei: Amazon замахнулась на складной ноутбук

Одной из сенсаций выставки Computex 2025 стал ноутбук с гибким дисплеем от китайской компании Huawei. Но сюрпризы на этом не закончились – по информации инсайдеров, за создание складного ноутбука теперь может взяться и Amazon.

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Об этом сообщает gizmochina.com.

В частности, издание ссылается на публикацию в соцсети Х аналитика компании Apple Минг-Чи Куо. Тот написал, что над складным гаджетом наподобие представленного Huawei сейчас работает и Apple. Однако такие планы есть и у Amazon – причем все это пока не анонсируется официально, и, если информация подтвердится, то Amazon может стать последним брендом, который присоединится к негласному соревнованию складных ноутбуков. Публикация Минг-Чи Куо датирована 20 мая – в тот день как раз открылась выставка Computex 2025.

В целом пока что складные ноутбуки не так распространены, как складные смартфоны, и такие девайсы предлагают только Huawei и ASUS. Однако если в гонку включится Amazon, то их новый гаджет может быть запущен в производство в конце 2026-го или 2027 года.

Что касается Apple, то там прогноз несколько более отдаленный: их 18,8-дюймовый складной ноутбук появится не раньше конца 2027-го, или уже в 2028 году.

Напомним, на этой неделе китайская компания Huawei представила сенсорный ноутбук без клавиатуры MateBook Fold Ultimate Design. В разложенном виде он выглядит как тонкий 18-дюймовый сенсорный экран, причем толщина составляет всего 7,3 мм (даже меньше, чем у смартфона iPhone 16).

Huawei отличилась и в прошлом месяце. В апреле она представила бюджетный смартфон Enjoy 80 (стоимостью всего 165 долларов) с довольно интересными характеристиками. К примеру, Enjoy 80 поставляется с огромной батареей емкостью 6620 мАч. Еще одной важной характеристикой Enjoy 80 является экран с частотой обновления кадров 90 Гц и диагональю 6,67 дюйма.

Ранее Фокус сообщал, что компания Huawei совместно с оператором China Unicom запустили в китайской провинции Хэбэй первую в мире широкополосную сеть стандарта 10G, при которой загрузка составила 9834 Мбит/с.