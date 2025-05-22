Захопилася прикладом Huawei: Amazon замахнулася на складаний ноутбук

Однією з сенсацій виставки Computex 2025 став ноутбук з гнучким дисплеєм від китайської компанії Huawei. Але сюрпризи на цьому не закінчилися — за інформацією інсайдерів, за створення складаного ноутбука тепер може взятися і Amazon.

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Про це повідомляє gizmochina.com.

Зокрема, видання посилається на публікацію в соцмережі Х аналітика компанії Apple Мінг-Чі Куо. Той написав, що над складаним гаджетом на кшталт представленого Huawei зараз працює і Apple. Однак такі плани є і в Amazon — причому все це поки що не анонсується офіційно, і, якщо інформація підтвердиться, то Amazon може стати останнім брендом, який долучиться до негласного змагання складаних ноутбуків. Публікація Мінг-Чі Куо датована 20 травня — того дня якраз відкрилася виставка Computex 2025.

Загалом поки що складні ноутбуки не так поширені, як складні смартфони, і такі девайси пропонують тільки Huawei і ASUS. Однак якщо до перегонів долучиться Amazon, то їхній новий гаджет може бути запущений у виробництво наприкінці 2026-го або 2027 року.

Що стосується Apple, то там прогноз дещо віддаленіший: їхній 18,8-дюймовий складаний ноутбук з'явиться не раніше за кінець 2027-го, або ж вже у 2028 році.

Нагадаємо, цього тижня китайська компанія Huawei представила сенсорний ноутбук без клавіатури MateBook Fold Ultimate Design. У розкладеному вигляді він являє собою тонкий 18-дюймовий сенсорний екран, причому товщина становить лише 7,3 мм (навіть менше, ніж у смартфона iPhone 16).

Huawei відзначилася і минулого місяця. У квітні вона представила бюджетний смартфон Enjoy 80 (вартістю всього 165 доларів) з доволі цікавими характеристиками. Наприклад, Enjoy 80 поставляється з величезною батареєю ємністю 6620 мАг. Ще однією важливою характеристикою Enjoy 80 є екран з частотою оновлення кадрів 90 Гц і діагоналлю 6,67 дюйма.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія Huawei спільно з оператором China Unicom запустили в китайській провінції Хебей першу в світі широкосмугову мережу стандарту 10G, у межах якої завантаження становило 9834 Мбіт/с.