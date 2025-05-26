Huawei удивляет: вскоре после громкой презентации китайцы уже обещают новую флагманскую линейку

Китайская компания Huawei на днях провела крупную презентацию, показав серию Nova 14 и свой первый складной персональный компьютер. Но, похоже, там не собираются останавливаться и уже готовятся к новому релизу – на этот раз представлена будет флагманская серия телефонов Pura 80.

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Об этом сообщает gizmochina.com.

Согласно информации инсайдеров, новая линейка, скорее всего, будет включать три модели — стандартную Pura 80, Pura 80 Pro и топовую Pura 80 Ultra. Модель Pura 80 Pro, в частности, будет оснащена специальным датчиком изображения, разработанным самой Huawei.

В новом отчете информированных источников речь идет о том, фирменный датчик Huawei может использовать SmartSens SC5A0CS, 50-мегапиксельный 1-дюймовый датчик RYYB.

Это особенно интересно в контексте того, что раньше инсайдеры говорили совсем о другом. Они намекали, что телефон Huawei Pura 80 Pro будет оснащен датчиком Sony IMX989. И похоже, что Huawei действительно тестировала датчик Sony для флагмана Pura 80 Pro пару месяцев назад. Но в конце концов компания, по всей видимости, изменила курс, дорабатывая собственное аппаратное обеспечение.

Если Huawei заменила только основной датчик, остальная часть задней камеры может остаться неизменной, согласно информации из предыдущих утечек. Говорят, что у нее 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельная перископическая телефото макрокамера. И, как сообщается, все три датчика будут использовать специальный цветной фильтр RYYB, который улучшает работу при слабом освещении, увеличивая поглощение света до 40 процентов.

Помимо аппаратной части камеры, смартфон Huawei Pura 80 Pro, по слухам, будет оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и поддержкой переменной частоты обновления LTPO.

Ожидается, что серия Huawei Pura 80 будет представлена ​​во втором квартале этого года.

Напомним, ранее в этом месяце китайская компания Huawei представила сенсорный ноутбук без клавиатуры MateBook Fold Ultimate Design. В разложенном виде он выглядит как тонкий 18-дюймовый сенсорный экран, причем толщина составляет всего 7,3 мм (даже меньше, чем у смартфона iPhone 16).

Еще в мае этого года Huawei показала и свой первый складной ПК – а до этого провела презентацию собственной операционной системы для настольных персональных компьютеров.