Huawei дивує: незабаром після гучної презентації китайці обіцяють нові смартфони

Китайська компанія Huawei днями провела велику презентацію, показавши серію Nova 14 і свій перший складаний персональний комп'ютер. Але, схоже, там не збираються зупинятися і вже готуються до нового релізу — цього разу представлена буде флагманська серія телефонів Pura 80.

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Про це повідомляє gizmochina.com.

Згідно з інформацією інсайдерів, нова лінійка, найімовірніше, включатиме три моделі — стандартну Pura 80, Pura 80 Pro і топову Pura 80 Ultra. Модель Pura 80 Pro, зокрема, буде оснащена спеціальним датчиком зображення, розробленим самою Huawei.

У новому звіті поінформованих джерел йдеться про те, фірмовий датчик Huawei може використовувати SmartSens SC5A0CS, 50-мегапіксельний 1-дюймовий датчик RYYB.

Це особливо цікаво в контексті того, що раніше інсайдери говорили зовсім про інше. Вони натякали, що телефон Huawei Pura 80 Pro буде оснащений датчиком Sony IMX989. І схоже, що Huawei дійсно тестувала датчик Sony для флагмана Pura 80 Pro кілька місяців тому. Але врешті-решт компанія, судячи з усього, змінила курс, допрацьовуючи власне апаратне забезпечення.

Якщо Huawei замінила тільки основний датчик, інша частина задньої камери може залишитися незмінною, згідно з інформацією з попередніх витоків. Кажуть, що у неї 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив і 50-мегапіксельна перископічна телефото макрокамера. І, як повідомляється, всі три датчики будуть використовувати спеціальний кольоровий фільтр RYYB, який покращує роботу при слабкому освітленні, збільшуючи поглинання світла до 40 відсотків.

Крім апаратної частини камери, смартфон Huawei Pura 80 Pro, за чутками, буде оснащений 6,78-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K і підтримкою змінної частоти оновлення LTPO.

Очікується, що серія Huawei Pura 80 буде представлена в другому кварталі цього року.

Нагадаємо, раніше цього місяця китайська компанія Huawei представила сенсорний ноутбук без клавіатури MateBook Fold Ultimate Design. У розкладеному вигляді він виглядає як тонкий 18-дюймовий сенсорний екран, причому товщина становить лише 7,3 мм (навіть менше, ніж у смартфона iPhone 16).

Ще в травні цього року Huawei показала і свій перший складаний ПК — а до цього провела презентацію власної операційної системи для настільних персональних комп'ютерів.