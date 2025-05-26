Какой смартфон лучше купить, чтобы сэкономить деньги: советы профессионалов

Часто в погоне за модой пользователи готовы переплатить при покупке нового телефона. Но на самом деле можно купить отличный смартфон и за меньшие деньги, просто не все знают о таких бюджетных опциях. Эксперты дали рекомендации.

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Об этом пишет The Sun, чьи специалисты разбирали ценовые предложения.

В частности, команда Sun Tech составила собственный топ-3 бюджетных смартфонов этого года.

CMF Phone 2 Pro

Компания Nothing появилась на рынке только в 2020 году и стала сенсацией, выпустив гораздо более дешевые смартфоны на базе Android, при этом отличавшиеся симпатичным дизайном.

Телефон CMF Phone 2 Pro Фото: The Sun

Например, у этого телефона превосходный аккумулятор – он держит заряд даже на второй день использования. Остальные характеристики, конечно, уступают флагманам – но зато радует цена (всего 249 британских фунтов/около 14 тыс. грн).

iPhone 16e

Этот телефон от Apple вышел в начале нынешнего года и сейчас это самая дешевая модель в их линейке.

Приманка в том, что он очень похож на модный iPhone 16 – если не приглядываться, разницу можно и не заметить.

Телефон iPhone 16e Фото: The Sun

Время работы батареи впечатляет – сама компания Apple утверждает, что вы получите 26 часов воспроизведения видео. А по словам экспертов, этот смартфон обеспечивает на четыре часа больше работы от одной зарядки по сравнению с более дорогим iPhone 16. Телефон поддерживает функции искусственного интеллекта Apple Intelligence, у него 6,1-дюймовый OLED-дисплей, а цена вопроса – 599 фунтов/jоколо 33 тыс. грн (гораздо дешевле, чем базовая модель iPhone 16).

Samsung Galaxy А56

Этот бюджетный телефон обладает большинством преимуществ основных телефонов Galaxy S25, но при этом цена его вполне приемлемая – 499 фунтов/около 27 тыс. грн.

Телефон Samsung Galaxy А56 Фото: The Sun

Смартфон работает на базе Android 15 с новейшей оболочкой One UI 7 от Samsung. А это значит, что он оснащен некоторыми из самых передовых инструментов искусственного интеллекта от Samsung – например, ластиком, который может удалять объекты с фотографий.

Ранее стало известно, что компания Apple позволит пользователям избавиться от Siri в качестве помощника по умолчанию и перейти на ChatGPT или Gemini – но такая опция будет только у владельцев iPhone на территории Евросоюза.