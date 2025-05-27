Який смартфон краще купити, щоб заощадити гроші: поради професіоналів

Часто в гонитві за модою користувачі готові переплатити під час купівлі нового телефону. Але насправді можна купити чудовий смартфон і за менші гроші, просто не всі знають про такі бюджетні опції. Експерти дали рекомендації.

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Про це пише The Sun, чиї фахівці розбирали цінові пропозиції.

Зокрема, команда Sun Tech склала власний топ-3 бюджетних смартфонів цього року.

CMF Phone 2 Pro

Компанія Nothing з'явилася на ринку тільки 2020 року і стала сенсацією, випустивши набагато дешевші смартфони на базі Android, які водночас вирізнялися симпатичним дизайном.

Телефон CMF Phone 2 Pro Фото: The Sun

Наприклад, у цього телефону чудовий акумулятор — він тримає заряд навіть на другий день використання. Інші характеристики, звісно, поступаються флагманам — але зате радує ціна (всього 249 британських фунтів/близько 14 тис. грн).

iPhone 16e

Цей телефон від Apple вийшов на початку нинішнього року і зараз це найдешевша модель у їхній лінійці.

Приманка в тому, що він дуже схожий на модний iPhone 16 — якщо не придивлятися, різницю можна і не помітити.

Телефон iPhone 16e Фото: The Sun

Час роботи батареї вражає — сама компанія Apple стверджує, що ви отримаєте 26 годин відтворення відео. А за словами експертів, цей смартфон забезпечує на чотири години більше роботи від однієї зарядки порівняно з дорожчим iPhone 16. Телефон підтримує функції штучного інтелекту Apple Intelligence, у нього 6,1-дюймовий OLED-дисплей, а ціна питання — 599 фунтів/близько 33 тис. грн (набагато дешевше, ніж базова модель iPhone 16).

Samsung Galaxy А56

Цей бюджетний телефон має більшість переваг основних телефонів Galaxy S25, але при цьому ціна його цілком прийнятна — 499 фунтів/близько 27 тис. грн.

Телефон Samsung Galaxy А56 Фото: The Sun

Смартфон працює на базі Android 15 з новітньою оболонкою One UI 7 від Samsung. А це означає, що він оснащений деякими з найбільш передових інструментів штучного інтелекту від Samsung — наприклад, гумкою, яка може видаляти об'єкти з фотографій.

Раніше стало відомо, що компанія Apple дасть змогу користувачам позбутися Siri як помічника за замовчуванням і перейти на ChatGPT або Gemini — але така опція буде тільки у власників iPhone на території Євросоюзу.