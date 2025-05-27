Бросает вызов флагманам Samsung: новый смартфон Xiaomi удивил мощностью (видео)

Смартфон Xiaomi 15S Pro с процессором XRING 01 от китайской компании Xiaomi набрал 3 004 137 баллов в бенчмарке AnTuTu.

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Подробности передает портал Phone Arena.

Во время тестов с помощью приложения Geekbench 6 использовали смартфон Xiaomi 15S Pro, оснащенный XRING 01. Последний оснащен 16-ядерным графическим процессором Arm Immortalis-G925, который набрал 2709 и 8125 баллов в одноядерном и многоядерном режиме соответственно.

Результаты сопоставимы с показателями Snapdragon 8 Elite, лучшего чипа от Qualcomm, установленного на смартфоне Xiaomi 15 Pro. Он во время тестов набрал 2919 (одноядерный) и 8699 (многоядерный) баллов. Многоядерный результат XRING 01 показывает, что он всего на 7% медленнее Snapdragon 8 Elite, если брать похожие устройства.

Передовой процессор от Qualcomm также используют Samsung Galaxy S25, OnePlus 13, Realme GT7 Pro, ASUS ROG Phone 9. У Samsung Galaxy S25 показатели в Geekbench 6 заметно лучше: 3087 в одноядерном тесте и 9691 в многоядерном, но разрыв не критичный. Стоит отметить, что на результаты влияет не только мощность, но и оптимизация на программном уровне. Возможно, Xiaomi увеличит производительность 15S Pro с будущими обновлениями.

XRING 01 получил 10-ядерную конфигурацию:

2 основных ядра процессора Cortex-X925, работающие на максимальной тактовой частоте 3,9 ГГц;

4 ядра производительности процессора Cortex-A725, работающие на максимальной тактовой частоте 3,4 ГГц;

2 ядра производительности и эффективности ЦП Cortex-A725, работающие на максимальной тактовой частоте 1,9 ГГц;

2 ядра эффективности процессора Cortex-A520, работающие на максимальной тактовой частоте 1,8 ГГц.

Первоначально XRING 01, по слухам, имел восемь ядер с конфигурацией 1+3+4. Возможно, источники приводили информацию о более медленном варианте чипа для других устройств. Вероятно также, что Xiaomi в процессе разработки добавила два дополнительных ядра, чтобы сделать свой процессор быстрее и более конкурентоспособным по сравнению с другими передовыми чипсетами.

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