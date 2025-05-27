Кидає виклик флагманам Samsung: новий смартфон Xiaomi здивував потужністю (відео)

Смартфон Xiaomi 15S Pro з процесором XRING 01 від китайської компанії Xiaomi набрав 3 004 137 балів у бенчмарку AnTuTu.

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Подробиці передає портал Phone Arena.

Під час тестів за допомогою додатка Geekbench 6 використовували смартфон Xiaomi 15S Pro, оснащений XRING 01. Останній оснащений 16-ядерним графічним процесором Arm Immortalis-G925, який набрав 2709 і 8125 балів в одноядерному і багатоядерному режимі відповідно.

Результати можна порівняти з показниками Snapdragon 8 Elite, найкращого чипа від Qualcomm, встановленого на смартфоні Xiaomi 15 Pro. Він під час тестів набрав 2919 (одноядерний) і 8699 (багатоядерний) балів. Багатоядерний результат XRING 01 показує, що він усього на 7% повільніший за Snapdragon 8 Elite, якщо брати схожі пристрої.

Передовий процесор від Qualcomm також використовують Samsung Galaxy S25, OnePlus 13, Realme GT7 Pro, ASUS ROG Phone 9. У Samsung Galaxy S25 показники в Geekbench 6 помітно кращі: 3087 в одноядерному тесті та 9691 у багатоядерному, але розрив не критичний. Варто зазначити, що на результати впливає не тільки потужність, а й оптимізація на програмному рівні. Можливо, Xiaomi збільшить продуктивність 15S Pro з майбутніми оновленнями.

XRING 01 отримав 10-ядерну конфігурацію:

2 основних ядра процесора Cortex-X925, що працюють на максимальній тактовій частоті 3,9 ГГц;

4 ядра продуктивності процесора Cortex-A725, що працюють на максимальній тактовій частоті 3,4 ГГц;

2 ядра продуктивності та ефективності ЦП Cortex-A725, що працюють на максимальній тактовій частоті 1,9 ГГц;

2 ядра ефективності процесора Cortex-A520, що працюють на максимальній тактовій частоті 1,8 ГГц.

Спочатку XRING 01, за чутками, мав вісім ядер з конфігурацією 1+3+4. Можливо, джерела наводили інформацію про повільніший варіант чипа для інших пристроїв. Ймовірно також, що Xiaomi в процесі розробки додала два додаткових ядра, щоб зробити свій процесор швидшим і більш конкурентоспроможним порівняно з іншими передовими чіпсетами.

Раніше писали, що старі смартфони Xiaomi отримають Android 15. Оновлення призначене для 17 моделей.

Нещодавно експерти назвали найкращі смартфони від компанії Xiaomi у 2025 році. На той момент Xiaomi 15S Pro ще не вийшов, тому список очолив Xiaomi 15 Ultra.