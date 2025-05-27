Как самому "воскресить" старый смартфон, если он перестал работать: советы экспертов

Среди факторов, которые быстро «убивают» батарею смартфона – быстрая зарядка и длительное воздействие тепла. К тому же, современные телефоны больше не поставляются со съемными аккумуляторами. Однако сохранить жизнь старому гаджету все еще можно.

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Об этом пишет androidauthority.com.

Для начала издание предлагает определить, нуждается ли аккумулятор телефона в замене. Явным признаком снижения емкости аккумулятора является случайная перезагрузка телефона или его внезапное отключение при 30 или даже 50 процентах заряда. Для определения состояния батареи можно использовать специальные приложения, например, AccuBattery. Оно работает в фоновом режиме, собирая данные о разряде и заряде в течение нескольких дней и оценивая состояние вашего аккумулятора. Точность оценки не идеальная, но базовую информацию получить можно.

Если вы используете iPhone, есть простой способ проверить текущую емкость аккумулятора:

Откройте приложение «Настройки»

Перейдите в «Аккумулятор» — «Состояние аккумулятора» и проверьте раздел «Максимальная емкость».

Обычно Apple рекомендует вам рассмотреть возможность замены аккумулятора, как только его состояние упадет ниже 80% от первоначальной емкости — или примерно через 500 циклов зарядки для iPhone 14 или более старых моделей. Однако более новые модели сохранят свое состояние аккумулятора гораздо дольше. Кстати, конкурирующие бренды, такие как OPPO и Samsung, теперь заявляют, что их смартфоны разработаны для сохранения пригодного к использованию состояния аккумулятора в течение как минимум тысячи циклов зарядки.

Как менять аккумулятор

Можно, конечно, воспользоваться самым простым способом – отнести телефон в сервисный центр для замены аккумулятора. Обращение к производителю вашего устройства практически гарантирует, что вы получите подлинную батарею. Хотя неофициальная батарея может работать хорошо поначалу, невозможно заранее знать, прослужит ли она столько же, сколько официальная.

А можно попробовать поменять аккумулятор самому. Долгое время бренды не предлагали возможность покупать оригинальные запасные части и выполнять самостоятельный ремонт. Но теперь от этого правила, похоже, стали отходить – во всяком случае, такие производители, как Google, Samsung и Apple, пообещали продавать сменные детали пользователям напрямую.

Что касается инструкций, можно воспользоваться ресурсами вроде iFixit или руководствах по разборке на YouTube. Однако процесс замены аккумулятора смартфона довольно прост. В большинстве случаев вам придется немного нагреть его, чтобы размягчить клей и поднять заднюю крышку телефона. Затем отсоедините существующий аккумулятор, подденьте его и установите на его место новый. Вам также следует попробовать найти сменный клей, чтобы гарантировать, что устройство сохранит свою водостойкость.

Еще один важный момент – убедитесь, что вы используете инструменты, предназначенные для ремонта смартфонов, и не вытаскивайте аккумулятор острыми предметами, чтобы не повредить его.

Ранее стало известно, что сильный нагрев и быстрая разрядка батареи может быть одним из признаков того, что за вами следят.

Также Фокус писал, что делать владельцам старых телефонов, которые больше не будут получать обновления. В частности, мы советовали не паниковать – таким телефоном можно будет спокойно пользоваться еще год или даже больше.