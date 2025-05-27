Як самому "воскресити" старий смартфон, якщо він перестав працювати: поради експертів

Серед чинників, які швидко "вбивають" батарею смартфона, — швидка зарядка і тривалий вплив тепла. До того ж, сучасні телефони більше не постачаються зі знімними акумуляторами. Однак зберегти життя старому гаджету все ще можна.

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Про це пише androidauthority.com.

Для початку видання пропонує визначити, чи потребує акумулятор телефону заміни. Явною ознакою зниження ємності акумулятора є випадкове перезавантаження телефону або його раптове вимкнення при 30 чи навіть 50 відсотках заряду. Для визначення стану батареї можна використовувати спеціальні додатки, наприклад, AccuBattery. Він працює у фоновому режимі, збираючи дані про розряд і заряд протягом кількох днів і оцінюючи стан вашого акумулятора. Точність оцінки не ідеальна, але базову інформацію отримати можна.

Якщо ви використовуєте iPhone, є простий спосіб перевірити поточну ємність акумулятора:

Відкрийте додаток "Налаштування"

Перейдіть в "Акумулятор" — "Стан акумулятора" і перевірте розділ "Максимальна ємність".

Зазвичай Apple рекомендує вам розглянути можливість заміни акумулятора, щойно його стан впаде нижче 80% від початкової ємності — або приблизно через 500 циклів заряджання для iPhone 14 або старіших моделей. Однак новіші моделі збережуть свій стан акумулятора набагато довше. До речі, бренди-конкуренти, такі як OPPO і Samsung, тепер заявляють, що їхні смартфони розроблені для збереження придатного до використання стану акумулятора протягом щонайменше тисячі циклів заряджання.

Як міняти акумулятор

Можна, звичайно, скористатися найпростішим способом — віднести телефон до сервісного центру для заміни акумулятора. Звернення до виробника вашого пристрою практично гарантує, що ви отримаєте справжню батарею. Хоча неофіційна батарея може працювати добре спочатку, неможливо заздалегідь знати, чи прослужить вона стільки ж, скільки офіційна.

А можна спробувати поміняти акумулятор самому. Тривалий час бренди не пропонували можливість купувати оригінальні запасні частини і виконувати самостійний ремонт. Але тепер від цього правила, схоже, стали відходити — у всякому разі, такі виробники, як Google, Samsung і Apple, пообіцяли продавати змінні деталі користувачам безпосередньо.

Що стосується інструкцій, можна скористатися ресурсами на кшталт iFixit або посібниках з розбирання на YouTube. Однак процес заміни акумулятора смартфона досить простий. У більшості випадків вам доведеться трохи нагріти його, щоб розм'якшити клей і підняти задню кришку телефона. Потім від'єднайте наявний акумулятор, підчепіть його і встановіть на його місце новий. Вам також слід спробувати знайти змінний клей, щоб гарантувати, що пристрій збереже свою водостійкість.

Ще один важливий момент — переконайтеся, що ви використовуєте інструменти, призначені для ремонту смартфонів, і не витягуйте акумулятор гострими предметами, щоб не пошкодити його.

Раніше стало відомо, що сильне нагрівання і швидка розрядка батареї може бути однією з ознак того, що за вами стежать.

Також Фокус писав, що робити власникам старих телефонів, які більше не отримуватимуть оновлення. Зокрема, ми радили не панікувати — таким телефоном можна буде спокійно користуватися ще рік або навіть більше.