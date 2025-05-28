Достаточно ли дешевого чехла, чтобы защитить дорогой смартфон: эксперты ответили

Как и все остальное, чехлы для телефонов становятся дороже, поэтому можно присмотреться к более дешевым брендам. Но могут ли эти бюджетные чехлы защитить телефон?

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Об этом пишет издание slashgear.com.

Смартфоны продолжают дорожать, а лучшие устройства iPhone и Samsung Galaxy теперь стоят больше тысячи долларов. Независимо от цены, смартфон — единственное устройство, которое вы будете носить с собой везде, и на нем хранится часть самой ценной информации. Первое, что большинство людей делают с новым смартфоном, — покупают чехол для его защиты.

Однако чехлы тоже стали дороже. Необычно видеть чехлы по цене 80 долларов и выше для премиальных флагманских телефонов. И тут встает вопрос: действительно ли вы получаете большую защиту для устройства, когда платите за чехол такие деньги, или производители просто наживаются на страхах потребителей, обещая дополнительную защиту, но при этом обманывая вас? Или, может, стоит сэкономить немного денег и выбрать чехол для телефона по выгодной цене?

Телефонные чехлы Фото: androidpolice.com

Короткий ответ заключается в том, что вы определенно можете найти отличный чехол за меньшую цену, и вы также можете заплатить много за чехол, который вообще не обеспечит особой защиты. Вот что нужно знать о разнице между дешевыми и дорогими чехлами с точки зрения обеспечения безопасности.

Сложно определить, защитит ли дешевый чехол устройство, потому что существуют очень дорогие чехлы с минимальной защитой, а также относительно доступные чехлы, которые с гораздо большей вероятностью выдержат падение. Самое главное — это материалы и дизайн вашего чехла для телефона. Например, чехол Peel для iPhone стоит 35 долларов, что не совсем дешево, но его листинг на Amazon пестрит отзывами пользователей, чьи телефоны все равно разбились при падении, даже с чехлом. Поскольку он сделан из жесткого материала и очень тонкий, он не может выдержать удар.

С другой стороны, чехол Supfine для iPhone 16 за 10 долларов имеет тысячи пятизвездочных отзывов. Все дело в том, что он изготовлен из термопластичного полиуретана, или TPU, который славится своей превосходной амортизацией. Поскольку TPU очень дешев, цена на изделие низкая. Вы даже можете напечатать на 3D-принтере свой собственный чехол из TPU, хотя трудно сказать, насколько он будет долговечным. Одним из недостатков дешевого TPU является то, что материал со временем желтеет.

Смартфон в чехле Фото: androidpolice.com

Другие дешевые способы улучшить защиту включают добавление бортика к чехлу, чтобы его край был приподнят над экраном телефона. Когда смартфон падает экраном вниз на плоскую поверхность, то бортик ударится о землю, а не экран. Тот же эффект достигается при помощи бортика на задней стороне чехла, чтобы защитить камеры.

Производители чехлов могут добавлять некоторые дополнительные функции для защиты. Например, некоторые чехлы двухслойные: с мягкой внутренней частью TPU и жесткой внешней оболочкой. Это имитирует структуру велосипедного шлема, при этом внешняя оболочка распределяет силу удара при падении по поверхности более мягкого TPU, который затем рассеивает эту энергию, прежде чем она достигнет телефона, находящегося внутри. Такой дизайн, к примеру, у чехла Speck Presidio 2 Grip. Компания Speck также добавляет небольшие пузырьки вокруг внутренней части чехла. Зазоры создают своего рода воздушную подушку безопасности. Такой кейс стоит 40 долларов.

Переходя по цене к брендам, которые позиционируют себя как высококлассные, например, Mous Case, вы увидите, что цены подскочат до 70 долларов и более. Здесь окупаемость инвестиций может быть немного более сомнительной, и любая дополнительная защита кажется в лучшем случае незначительной. Конечно, это хорошие чехлы, но вместо дополнительной защиты вы, скорее всего, платите за такие материалы, как углеродное волокно и дерево, которые украшают заднюю часть этих чехлов, что имеет чисто эстетический смысл.

Суть в том, что, хотя иногда стоит заплатить больше, чем минимум, цена не строго коррелирует с защитой, которую обеспечит чехол для телефона. Вместо того чтобы рассматривать только ценник, обратите пристальное внимание на материалы и дизайн выбранного вами чехла.

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