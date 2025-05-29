Що важливо знати під час вибору чохла для смартфона: експерти відповіли

Як і все інше, чохли для телефонів стають дорожчими, тому можна придивитися до дешевших брендів. Але чи можуть ці бюджетні чохли захистити телефон?

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Про це пише видання slashgear.com.

Смартфони продовжують дорожчати, а найкращі пристрої iPhone і Samsung Galaxy тепер коштують понад тисячу доларів. Незалежно від ціни, смартфон — єдиний пристрій, який ви носитимете з собою всюди, і на ньому зберігається частина найціннішої інформації. Перше, що більшість людей роблять із новим смартфоном, — купують чохол для його захисту.

Однак чохли теж стали дорожчими. Незвично бачити чохли за ціною 80 доларів і вище для преміальних флагманських телефонів. І тут постає питання: чи справді ви отримуєте більший захист для пристрою, коли платите за чохол такі гроші, чи виробники просто наживаються на страхах споживачів, обіцяючи додатковий захист, але при цьому обманюючи вас? Або, може, варто заощадити трохи грошей і вибрати чохол для телефону за вигідною ціною?

Телефонні чохли Фото: androidpolice.com

Коротка відповідь полягає в тому, що ви, безумовно, можете знайти чудовий чохол за меншу ціну, і ви також можете заплатити багато за чохол, який взагалі не забезпечить особливого захисту. Ось що потрібно знати про різницю між дешевими і дорогими чохлами з точки зору забезпечення безпеки.

Складно визначити, чи захистить дешевий чохол пристрій, тому що існують дуже дорогі чохли з мінімальним захистом, а також відносно доступні чохли, які з набагато більшою ймовірністю витримають падіння. Найголовніше — це матеріали та дизайн вашого чохла для телефона. Наприклад, чохол Peel для iPhone коштує 35 доларів, що не зовсім дешево, але його лістинг на Amazon рясніє відгуками користувачів, чиї телефони все одно розбилися під час падіння, навіть із чохлом. Оскільки він зроблений із жорсткого матеріалу і дуже тонкий, він не може витримати удар.

З іншого боку, чохол Supfine для iPhone 16 за 10 доларів має тисячі п'ятизіркових відгуків. Річ у тім, що він виготовлений з термопластичного поліуретану, або TPU, який славиться своєю чудовою амортизацією. Оскільки TPU дуже дешевий, ціна на виріб низька. Ви навіть можете надрукувати на 3D-принтері свій власний чохол з TPU, хоча важко сказати, наскільки він буде довговічним. Одним із недоліків дешевого TPU є те, що матеріал з часом жовтіє.

Смартфон у чохлі Фото: androidpolice.com

Інші дешеві способи поліпшити захист включають додавання бортика до чохла, щоб його край був піднятий над екраном телефону. Коли смартфон падає екраном донизу на плоску поверхню, то бортик вдариться об землю, а не екран. Той самий ефект досягається за допомогою бортика на задній стороні чохла, щоб захистити камери.

Виробники чохлів можуть додавати деякі додаткові функції для захисту. Наприклад, деякі чохли двошарові: з м'якою внутрішньою частиною TPU і жорсткою зовнішньою оболонкою. Це імітує структуру велосипедного шолома, при цьому зовнішня оболонка розподіляє силу удару під час падіння поверхнею м'якшого TPU, який потім розсіює цю енергію, перш ніж вона досягне телефону, який перебуває всередині. Такий дизайн, наприклад, у чохла Speck Presidio 2 Grip. Компанія Speck також додає невеликі бульбашки навколо внутрішньої частини чохла. Зазори створюють свого роду повітряну подушку безпеки. Такий кейс коштує 40 доларів.

Переходячи за ціною до брендів, які позиціонують себе як висококласні, наприклад, Mous Case, ви побачите, що ціни підскочать до 70 доларів і більше. Тут окупність інвестицій може бути трохи більш сумнівною, і будь-який додатковий захист здається в кращому разі незначним. Звісно, це хороші чохли, але замість додаткового захисту ви, найімовірніше, платите за такі матеріали, як вуглецеве волокно та дерево, що прикрашають задню частину цих чохлів, що має суто естетичний сенс.

Суть у тому, що, хоча іноді варто заплатити більше, ніж мінімум, ціна не чітко корелює із захистом, який забезпечить чохол для телефону. Замість того щоб розглядати тільки цінник, зверніть пильну увагу на матеріали та дизайн обраного вами чохла.

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