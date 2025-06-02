Предупреждение для пользователей популярного приложения: сохраните пароли, иначе потеряете их

Компания Microsoft предупредила пользователей о том, что их пароли скоро исчезнут из популярного бесплатного приложения.

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Об этом пишет The Sun.

Речь идет о приложении Microsoft Authenticator. Многие используют эту платформу для подтверждения своей личности, но у нее также есть полезная функция автоматического заполнения паролей.

Эта функция позволяет пользователям безопасно хранить все свои пароли в одном месте и вызывать их с любого мобильного устройства или компьютера, на котором выполнен вход в систему.

Однако разработчики постепенно сворачивают приложение, и первый этап уже начался. В частности, в июне пользователям уже будет нельзя сохранять в приложении новые пароли.

Далее, в июле, функция автозаполнения, которая автоматически добавляет ваши данные для входа на веб-страницу, перестанет работать. И, наконец, в августе приложение вообще перестанет работать – будет прекращена работа всего инструмента сохранения паролей, а все данные для входа, хранящиеся в приложении, будут удалены.

Теперь, когда пользователь заходит в приложение, ему показывается предупредительный баннер о скором прекращении автозаполнения. Для того, чтобы продолжить автозаполнение информации, рекомендуют «включить Edge или другого провайдера».

Как отмечает издание, предупреждение Microsoft вышло на фоне того, что технологические компании отказываются от использования ненадежных паролей, которые легко взломать из-за распространенных ошибок, таких как повторное использование паролей или легко угадываемые комбинации.

Ранее стало известно, что миллионы пользователей приложения WhatsApp получили тревожное предупреждение. Тогда речь шла о мошенниках, которые "клонируют" ведущие инвестиционные компании, чтобы отобрать деньги у своих жертв.

Также сообщалось, что одну из крупнейших криптобирж США взломали хакеры. В частности, в мае этого года преступники похитили данные клиентов биржи Coinbase и нанесли ей ущерб на сотни миллионов долларов.

Кроме того, Фокус писал, что сотни миллионов паролей были раскрыты в результате утечки, которая затронула учетные записи Facebook, Netflix, Google, PayPal. Также были раскрыты данные для входа в банки, на медицинские платформы и даже на правительственные порталы.