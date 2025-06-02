Попередження для користувачів популярного додатка: збережіть паролі, інакше втратите їх

Компанія Microsoft попередила користувачів про те, що їхні паролі незабаром зникнуть із популярного безкоштовного додатка.

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Про це пише The Sun.

Йдеться про додаток Microsoft Authenticator. Багато хто використовує цю платформу для підтвердження своєї особистості, але в неї також є корисна функція автоматичного заповнення паролів.

Ця функція дає змогу користувачам безпечно зберігати всі свої паролі в одному місці та викликати їх із будь-якого мобільного пристрою або комп'ютера, на якому виконано вхід у систему.

Однак розробники поступово згортають додаток, і перший етап уже почався. Зокрема, у червні користувачам уже буде не можна зберігати в додатку нові паролі.

Далі, в липні, функція автозаповнення, яка автоматично додає ваші дані для входу на веб-сторінку, перестане працювати. І, нарешті, у серпні застосунок взагалі перестане працювати — буде припинено роботу всього інструменту збереження паролів, а всі дані для входу, що зберігаються в застосунку, буде видалено.

Тепер, коли користувач заходить у додаток, йому показується попереджувальний банер про швидке припинення автозаповнення. Для того, щоб продовжити автозаповнення інформації, рекомендують "увімкнути Edge або іншого провайдера".

Як зазначає видання, попередження Microsoft вийшло на тлі того, що технологічні компанії відмовляються від використання ненадійних паролів, які легко зламати через поширені помилки, як-от повторне використання паролів або комбінації, які легко вгадуються.

Раніше стало відомо, що мільйони користувачів додатка WhatsApp отримали тривожне попередження. Тоді йшлося про шахраїв, які "клонують" провідні інвестиційні компанії, щоб відібрати гроші у своїх жертв.

Також повідомлялося, що одну з найбільших криптобірж США зламали хакери. Зокрема, у травні цього року злочинці викрали дані клієнтів біржі Coinbase і завдали їй збитків на сотні мільйонів доларів.

Крім того, "Фокус " писав, що сотні мільйонів паролів було розкрито в результаті витоку, який торкнувся облікових записів Facebook, Netflix, Google, PayPal. Також було розкрито дані для входу в банки, на медичні платформи і навіть на урядові портали.