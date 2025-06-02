Прошли четверть века: названы лучшие камерофоны за последние 25 лет (фото)

25 лет назад вышел телефон SCH-V200 от Samsung, который называют прообразом первого камерофона. Он, конечно, не был похож на современные флагманы – однако спустя четверть века дает представление об эволюции мобильных телефонов.

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Об этом пишет androidauthority.com.

Издание предлагает список лучших камерофонов на четверть столетия, составленный экспертами.

Sony Ericsson K750i (2005 год)

Эта модель стала огромным успехом для Sony – во многом благодаря своей новаторской камере. Телефон был оснащен 2-мегапиксельной камерой с двойной светодиодной вспышкой — весьма впечатляюще для тех времен, ведь большинство телефонов могли предложить максимум 0,3-мегапиксельные VGA-сенсоры.

Телефон Sony Ericsson K750i Фото: androidauthority.com

У этого телефона была выдвижная крышка объектива, отдельная кнопка спуска затвора и регулятор громкости, который также служил зумом. «Он был задуман как маленькая камера, которую можно носить в кармане», – вспоминают эксперты издания.

Apple iPhone 4 (2010 год)

Компания Apple вообще сыграла огромную роль в формировании культуры камерофонов. В iPhone 4 программное обеспечение и экосистема вышли на новый уровень. Смартфон был оснащен 5-мегапиксельным BSI-сенсором, записью видео 720p, светодиодной вспышкой и фронтальной камерой.

Телефон iPhone 4 Фото: androidauthority.com

Специалисты даже называют iPhone 4 «крестным отцом современной мобильной фотографии».

Nokia Pureview 808 и Lumia 1020 (2012-13 гг.)

Модель PureView, которая могла «сжать» огромные 41-мегапиксельные изображения в зум без потерь или в детализированные версии с низким разрешением, в свое время была одной из лучших. Современные датчики с высоким разрешением и пиксельным биннингом во многом обязаны ей: PureView считают предшественником нынешних мегапиксельных сенсоров.

Телефон Nokia Lumia 1020 Фото: androidauthority.com

К 2013 году Nokia переключилась на Lumia 1020. Она добавила более быстрый объектив f/2.2, разработанный совместно с ZEISS, и даже поддерживала захват RAW через более позднее обновление — функцию, которую Apple и телефоны Android долго не поддерживали.

HUAWEI P20 Pro (2018 год)

Примерно в это время смартфоны вышли на уровень, когда они стали заменять фотокамеру. HUAWEI P20 Pro был первым телефоном с тройной камерой: 40-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной 3-кратной телефотокамерой и 20-мегапиксельной монохромной камерой, используемая для слияния изображений.

Телефон HUAWEI P20 Pro Фото: androidauthority.com

Хотя сейчас такая обработка выглядит тяжеловесной, именно P20 Pro положил начало золотой эре HUAWEI.

Google Pixel 6 Pro (2021 год)

С этой моделью Google наконец-то присоединился к «высшей лиге» камерофонов – с 50-мегапиксельным сенсором 1/1,31 дюйма, 48-мегапиксельным 4-кратным телеобъективом и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом.

Телефон Google Pixel 6 Pro Фото: androidauthority.com

Особенно отмечают телеобъектив, который делал фотографии так же хорошо, как и основной сенсор. Появились и вычислительные инструменты для фотографии, такие как Magic Eraser, Face Unblur и Real Tone (с тех пор они расширились до целого пакета ИИ, включающего Magic Editor, Add Me, Video Boost и множество других дополнительных функций).

Среди современных флагманских телефонов эксперты упоминают Google Pixel 9 Pro и Xiaomi 15 Ultra.

Напомним, модель Google Pixel 9 Pro XL оказалась на первой позиции в рейтинге самых лучших смартфонов Google Pixel. Дисплей этой модели эксперты назвали одним из самых ярких. Модель Google Pixel 9 Pro оказалась на втором месте.

Что касается Xiaomi 15 Ultra, то он возглавил список лучших телефонов Xiaomi 2025 года, причем его назвали лучшим смартфоном в целом.