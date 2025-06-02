Минули чверть століття: названо найкращі камерофони за останні 25 років (фото)

25 років тому вийшов телефон SCH-V200 від Samsung, який називають прообразом першого камерофона. Він, звісно, не був схожий на сучасні флагмани — проте через чверть століття дає уявлення про еволюцію мобільних телефонів.

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Про це пише androidauthority.com.

Видання пропонує список найкращих камерофонів на чверть століття, складений експертами.

Sony Ericsson K750i (2005 рік)

Ця модель стала величезним успіхом для Sony — багато в чому завдяки своїй новаторській камері. Телефон був оснащений 2-мегапіксельною камерою з подвійним світлодіодним спалахом — вельми вражаюче для тих часів, адже більшість телефонів могли запропонувати максимум 0,3-мегапіксельні VGA-сенсори.

Телефон Sony Ericsson K750i Фото: androidauthority.com

У цього телефону була висувна кришка об'єктива, окрема кнопка спуску затвора і регулятор гучності, який також слугував зумом. "Він був задуманий як маленька камера, яку можна носити в кишені", — згадують експерти видання.

Apple iPhone 4 (2010 рік)

Компанія Apple взагалі зіграла величезну роль у формуванні культури камерофонів. В iPhone 4 програмне забезпечення та екосистема вийшли на новий рівень. Смартфон був оснащений 5-мегапіксельним BSI-сенсором, записом відео 720p, світлодіодним спалахом і фронтальною камерою.

Телефон iPhone 4 Фото: androidauthority.com

Фахівці навіть називають iPhone 4 "хрещеним батьком сучасної мобільної фотографії".

Nokia Pureview 808 і Lumia 1020 (2012-13 рр.)

Модель PureView, яка могла "стиснути" величезні 41-мегапіксельні зображення в зум без втрат або в деталізовані версії з низькою роздільною здатністю, свого часу була однією з найкращих. Сучасні датчики з високою роздільною здатністю і піксельним біннінгом багато в чому зобов'язані їй: PureView вважають попередником нинішніх мегапіксельних сенсорів.

Телефон Nokia Lumia 1020 Фото: androidauthority.com

До 2013 року Nokia переключилася на Lumia 1020. Вона додала швидший об'єктив f/2.2, розроблений спільно з ZEISS, і навіть підтримувала захоплення RAW через більш пізнє оновлення — функцію, яку Apple і телефони Android довго не підтримували.

HUAWEI P20 Pro (2018 рік)

Приблизно в цей час смартфони вийшли на рівень, коли вони стали замінювати фотокамеру. HUAWEI P20 Pro був першим телефоном із потрійною камерою: 40-мегапіксельною основною камерою, 8-мегапіксельною 3-кратною телефотокамерою та 20-мегапіксельною монохромною камерою, що використовується для злиття зображень.

Телефон HUAWEI P20 Pro Фото: androidauthority.com

Хоча зараз така обробка виглядає великоваговою, саме P20 Pro поклав початок золотій ері HUAWEI.

Google Pixel 6 Pro (2021 рік)

З цією моделлю Google нарешті долучився до "вищої ліги" камерофонів — з 50-мегапіксельним сенсором 1/1,31 дюйма, 48-мегапіксельним 4-кратним телеоб'єктивом і 12-мегапіксельним надширококутним об'єктивом.

Телефон Google Pixel 6 Pro Фото: androidauthority.com

Особливо відзначають телеоб'єктив, який робив фотографії так само добре, як і основний сенсор. З'явилися й обчислювальні інструменти для фотографії, як-от Magic Eraser, Face Unblur і Real Tone (відтоді вони розширилися до цілого пакету ШІ, який охоплює Magic Editor, Add Me, Video Boost і безліч інших додаткових функцій).

Серед сучасних флагманських телефонів експерти згадують Google Pixel 9 Pro і Xiaomi 15 Ultra.

Нагадаємо, модель Google Pixel 9 Pro XL опинилася на першій позиції в рейтингу найкращих смартфонів Google Pixel. Дисплей цієї моделі експерти назвали одним із найяскравіших. Модель Google Pixel 9 Pro опинилася на другому місці.

Що стосується Xiaomi 15 Ultra, то він очолив список найкращих телефонів Xiaomi 2025 року, причому його назвали найкращим смартфоном загалом.