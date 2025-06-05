Если у вас Vivo и iQOO: на какие смартфоны можно будет поставить ОС Android 16

Обновление Android 16 уже на подходе – точная дата выхода пока не раскрывается, но ждать вряд ли придется дольше, чем несколько недель. Эксперты уже составили предварительный список телефонов Vivo, которые точно получат долгожданное обновление.

Related video

Об этом пишет gizmochina.com.

Как отмечает издание, сам бренд тоже пока не объявлял официально, какие из его смартфонов получает Android 16. Но исходя из нынешней политики обновлений, список для устройств Vivo будет выглядеть так (гаджеты iQOO тоже включены в него, так iQOO является частью Vivo):

Устройства Vivo

Vivo серия X

Vivo X200

Vivo X200 Pro

Vivo X200 Ultra

Vivo X200 Pro mini

Vivo X200s

Vivo X100

Vivo X100 Pro

Vivo X100 Ultra

Vivo X100s

Vivo X100s Pro

Vivo X90

Vivo X90 Pro

Vivo X90 Pro+

Vivo X90s

Vivo серия V

Vivo V50

Vivo V50e

Vivo V50 Lite (LTE/5G)

Vivo V40

Vivo V40e

Vivo V40 Lite

Vivo V40 SE

Vivo V40 Pro

Vivo V30

Vivo V30 Pro

Vivo V30e

Vivo V30 SE

Vivo V30 Lite 4G

Vivo серия T

Vivo T4

Vivo T4x

Vivo T3

Vivo T3 Pro

Vivo T3 Ultra

Vivo T3x

Vivo T3 Lite

Vivo серия Y

Vivo Y300

Vivo Y300 Plus

Vivo Y300 Pro

Vivo Y300 Pro+

Vivo Y300 GT

Vivo Y300t

Vivo Y300i

Vivo Y200 4G

Vivo Y200e

Vivo Y200 Pro

Vivo Y200+

Vivo Y200 GT

Vivo Y200i

Vivo Y200t

Vivo Y39

Vivo Y29 4G

Vivo Y29s

Vivo Y19

Серия Vivo Pad

VivoPad 5

VivoPad 5 Pro

Vivo Pad SE

VivoPad 3

Vivo Pad 3 Pro

Устройства iQOO

iQOO номерная серия

iQOO 13

iQOO 12

iQOO 12 Pro

iQOO 11

iQOO 11 Pro

iQOO 11s

iQOO серия Z

iQOO Z10

iQOO Z10x

iQOO Z10 Turbo

iQOO Z10 Turbo Pro

iQOO Z9

iQOO Z9 Lite

iQOO Z9x

iQOO Z9s

iQOO Z9s Pro

iQOO Z9 Turbo

iQOO Z9 Turbo+

iQOO Z9 Turbo Endurance

iQOO серия Neo

iQOO Neo 10

iQOO Neo 10 Pro

iQOO Neo 10 Pro+

iQOO Neo 10R

iQOO Neo 9

iQOO Neo 9 Pro

iQOO Neo 9S Pro

iQOO Neo 9S Pro+

Серия iQOO Pad

iQOO Pad 5

iQOO Pad 5 Pro

iQOO Pad 2

iQOO Pad 2 Pro

Если вашего телефона не оказалось в списке, не огорчайтесь раньше времени. Издание обращает внимание, что у многих телефонов Vivo просто нет четкой политики обновления ПО, и вполне возможно, что они все-таки получат Android 16, но придется дождаться официального дня релиза.

Между прочим, эксперты называют отсутствие точности относительно политики обновления одним из минусов Vivo. Особенно такая неопределенность касается смартфонов серии Y.

Правда, премиум-модели – например, серия X200 – обновляются быстрее, но пока что Vivo отстает от лидеров отрасли, таких как Google и Samsung. Обе эти компании предлагают до семи лет обновлений для премиальных моделей, а их смартфоны среднего класса получают четыре обновления Android. К тому же, эту информацию четко доносят до пользователей. А Vivo пока что предлагает лишь четыре обновления для премиум-моделей, а для обычных – всего два (сейчас некоторые уже продлены до трех).

Напомним, обновление ОС Android 16 официально запланировано на вторую половину нынешнего года (в частности, наиболее вероятной датой называют июнь 2025-го). Что касается первой бета-версии, то она была представлена в январе этого года.

Ранее Фокус писал про пять новых полезных функций Android 16, о которых стоило бы знать пользователям. Среди таких функций — обновленная панель быстрых настроек, борьба с мошенниками, которые могут заблокировать украденный телефон, зашита от вредоносного ПО, а также усиленная защита конфиденциальности.