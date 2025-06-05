Если у вас Vivo и iQOO: на какие смартфоны можно будет поставить ОС Android 16
Обновление Android 16 уже на подходе – точная дата выхода пока не раскрывается, но ждать вряд ли придется дольше, чем несколько недель. Эксперты уже составили предварительный список телефонов Vivo, которые точно получат долгожданное обновление.
Об этом пишет gizmochina.com.
Как отмечает издание, сам бренд тоже пока не объявлял официально, какие из его смартфонов получает Android 16. Но исходя из нынешней политики обновлений, список для устройств Vivo будет выглядеть так (гаджеты iQOO тоже включены в него, так iQOO является частью Vivo):
Устройства Vivo
Vivo серия X
- Vivo X200
- Vivo X200 Pro
- Vivo X200 Ultra
- Vivo X200 Pro mini
- Vivo X200s
- Vivo X100
- Vivo X100 Pro
- Vivo X100 Ultra
- Vivo X100s
- Vivo X100s Pro
- Vivo X90
- Vivo X90 Pro
- Vivo X90 Pro+
- Vivo X90s
Vivo серия V
- Vivo V50
- Vivo V50e
- Vivo V50 Lite (LTE/5G)
- Vivo V40
- Vivo V40e
- Vivo V40 Lite
- Vivo V40 SE
- Vivo V40 Pro
- Vivo V30
- Vivo V30 Pro
- Vivo V30e
- Vivo V30 SE
- Vivo V30 Lite 4G
Vivo серия T
- Vivo T4
- Vivo T4x
- Vivo T3
- Vivo T3 Pro
- Vivo T3 Ultra
- Vivo T3x
- Vivo T3 Lite
Vivo серия Y
- Vivo Y300
- Vivo Y300 Plus
- Vivo Y300 Pro
- Vivo Y300 Pro+
- Vivo Y300 GT
- Vivo Y300t
- Vivo Y300i
- Vivo Y200 4G
- Vivo Y200e
- Vivo Y200 Pro
- Vivo Y200+
- Vivo Y200 GT
- Vivo Y200i
- Vivo Y200t
- Vivo Y39
- Vivo Y29 4G
- Vivo Y29s
- Vivo Y19
Серия Vivo Pad
- VivoPad 5
- VivoPad 5 Pro
- Vivo Pad SE
- VivoPad 3
- Vivo Pad 3 Pro
Устройства iQOO
iQOO номерная серия
- iQOO 13
- iQOO 12
- iQOO 12 Pro
- iQOO 11
- iQOO 11 Pro
- iQOO 11s
iQOO серия Z
- iQOO Z10
- iQOO Z10x
- iQOO Z10 Turbo
- iQOO Z10 Turbo Pro
- iQOO Z9
- iQOO Z9 Lite
- iQOO Z9x
- iQOO Z9s
- iQOO Z9s Pro
- iQOO Z9 Turbo
- iQOO Z9 Turbo+
- iQOO Z9 Turbo Endurance
iQOO серия Neo
- iQOO Neo 10
- iQOO Neo 10 Pro
- iQOO Neo 10 Pro+
- iQOO Neo 10R
- iQOO Neo 9
- iQOO Neo 9 Pro
- iQOO Neo 9S Pro
- iQOO Neo 9S Pro+
Серия iQOO Pad
- iQOO Pad 5
- iQOO Pad 5 Pro
- iQOO Pad 2
- iQOO Pad 2 Pro
Если вашего телефона не оказалось в списке, не огорчайтесь раньше времени. Издание обращает внимание, что у многих телефонов Vivo просто нет четкой политики обновления ПО, и вполне возможно, что они все-таки получат Android 16, но придется дождаться официального дня релиза.
Между прочим, эксперты называют отсутствие точности относительно политики обновления одним из минусов Vivo. Особенно такая неопределенность касается смартфонов серии Y.
Правда, премиум-модели – например, серия X200 – обновляются быстрее, но пока что Vivo отстает от лидеров отрасли, таких как Google и Samsung. Обе эти компании предлагают до семи лет обновлений для премиальных моделей, а их смартфоны среднего класса получают четыре обновления Android. К тому же, эту информацию четко доносят до пользователей. А Vivo пока что предлагает лишь четыре обновления для премиум-моделей, а для обычных – всего два (сейчас некоторые уже продлены до трех).
Напомним, обновление ОС Android 16 официально запланировано на вторую половину нынешнего года (в частности, наиболее вероятной датой называют июнь 2025-го). Что касается первой бета-версии, то она была представлена в январе этого года.
Ранее Фокус писал про пять новых полезных функций Android 16, о которых стоило бы знать пользователям. Среди таких функций — обновленная панель быстрых настроек, борьба с мошенниками, которые могут заблокировать украденный телефон, зашита от вредоносного ПО, а также усиленная защита конфиденциальности.